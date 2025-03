Panathinaikos Gnezde Čerina premagal Fiorentino

Prvi polčas v Atenah je ponudil veliko razburljivih dogodkov in tudi štiri gole. Karol Swiderski v peti in Nemanja Maksimović v 19. minuti sta poskrbela za izjemen začetek Grkov. Toda Firenčani so hitro izid izenačili.

Lucas Beltran in Nicolo Fagioli sta bila uspešna v 20. in 23. minuti, za nameček so gosti ob koncu polčasa dosegli še en zadetek, a so ga sodniki po pregledu posnetka razveljavili zaradi nedovoljenega položaja.