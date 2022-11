Panathinaikos je največji grški klub, s Slovenijo želimo na Euro 2024

V tokratni epizodi spletne pogovorne oddaje Fuzbal! smo gostili slovenskega reprezentanta in člana grškega velikana Panathinaikosa, Benjamina Verbiča. 28-letni Vojničan, ki je večino tako izobraževalne kot tudi nogometne poti v mladosti preživel v Celju, je v današnjem pogovoru razkril, kako zdaj gleda na vojno v Ukrajini, od katere je letos komaj pobegnil, ko je še bil del kijevskega Dinama, spregovoril je o epizodi pri Legiji in prestopu v Grčijo, kjer je njegov Panathinaikos hit prvenstva, za konec pa tudi o reprezentanci in favoritih mundiala v Katarju.

"Na Dinamo sem bil čustveno navezan ... Težko je bilo oditi."

Leto se je za krilnega napadalca triperesne deteljice iz Aten po uvodnih mesecih spremenilo v pravo nočno moro. Skupaj s tedanjo partnerko in enoletnim sinom je pobegnil iz vojnega Kijeva in se vidno pretresen za kratek čas vrnil v Slovenijo. "Fantje so vedno na poti, na Poljskem, ko so lahko, so v Ukrajini. Veliko je siren, veliko so v zakloniščih, dve tekmi so morali celo prekiniti. Slišim se z bivšim soigralcem Kedzioro." Od doma ga je po kratkem premoru pot dokaj kmalu vodila v Varšavo k tamkajšnji Legiji, kamor ga je posodil Dinamo Kijev. Ob začetku nove sezone se je Verbič za kratek čas še vrnil k ukrajinskemu gigantu, odigral tudi dve evropski kvalifikacijski tekmi proti Fenerbahčeju, nato pa je prišel klic iz grške prestolnice, kjer sta ga v dresu Panathinaikosa že čakala reprezentančna soigralca Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar.

icon-expand Gost tokratne epizode spletne pogovorne oddaje Fuzbal! je bil član atenskega Panathinaikosa in slovenske reprezentance Benjamin Verbič. FOTO: 24ur.com

Je Pao največji v Grčiji? ... "Ja, je."

V zeleno-belem dresu gre slovenskemu nogometašu dobro, na 12 tekmah je za zdaj dosegel gol in asistenco, priboril si je mesto v prvi postavi, njegov klub pa je po 13 krogih še nepremagan, z osmimi točkami prednosti pred drugouvrščenim AEK, slovenski trio pa je v grški prestolnici priljubljen med navijači, ki so po letih krize in neuspehov lačni dobrih rezultatov, kar kažejo tudi praktično venomer polne tribune stadiona Apostolos Nikolaidis na domačih prvenstvenih tekmah, evforija pa je ob vsakem pozitivnem rezultatu triperesnih deteljic večja. "Ko enkrat doživiš to vzdušje, prepoznavnost po mestu, potem pač vidiš, kako velik klub je Panathinaikos." Je največji? "Jaz bi rekel, da je." Pao je zadnji naslov v grškem prvenstvu osvojil v sezoni 2009–2010, pokalno lovoriko pa so po osmih letih osvojili v minuli sezoni.

icon-expand Benjamin Verbič FOTO: 24ur.com