Panathinaikos melje naprej po slovenskih notah

V preteklem tednu so bili slovenski reprezentanti znova strelsko razpoloženi, saj jih je v polno merilo šest. Poleg Adama Gnezde Čerina, ki je za Panathinaikos dosegel svoj prvi zadetek, so v polno merili še Andraž Šporar, Jure Balkovec, Žan Celar, Jan Mlakar in Miha Zajc.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Slovenska trojica pri Panathinaikosu je znova prispevala levji delež k zmagi zelenih na obračunu proti Volosu. Pod četrti zadetek kluba iz Aten in svojega prvega v zeleno-belem dresu se je podpisal Adam Gnezda Čerin, peti zadetek Panathinaikosa in svojega četrtega v grškem prvenstvu pa je dosegel napadalec Andraž Šporar. Na klopi Volosa je sedel slovenski vratar Matic Kotnik. Jure Balkovec se je že drugič zapovrstjo veselil zadetka. Tokrat je za Alanyaspor dosegel gol za povišanje vodstva proti Gaziantepu, ko se je v 53. minuti po uigrani akciji znašel sam v kazenskem prostoru in z desnico premagal nasprotnikovega vratarja. Njegova ekipa se je veselila zmage z 2:0.

icon-expand Jan Mlakar FOTO: Hajduk.hr

Že svoj šesti zadetek v švicarskem prvenstvu pa je dosegel napadalec Žan Celar, ki je Luganu v gosteh pomagal do remija 2:2 proti drugouvrščenemu Servettu. Celar je dosegel zadetek za znižanje vodstva domačih, pri tem pa je utrpel poškodbe glave in moral še pred koncem prvega polčasa zapustiti igro. Jan Mlakar je s Hajdukom gostoval pri zagrebški Lokomotivi in za bele v polno meril tretjič v letošnjem prvenstvu. Mlakar je za Splitčane dosegel gol za povišanje vodstva, Hajduk pa se je moral na koncu sprijazniti z remijem 2:2. Mlakarjev Hajduk trenutno na lestvici hrvaškega prvenstva za vodilnim Dinamom zaostaja za štiri točke, pred tretjeuvrščenim Osijekom pa ima ravno toliko prednosti.

icon-expand Miha Zajc FOTO: AP

Med tednom je Miha Zajc s svojim Fenebahčejem v skupinskem delu Lige Evropa gostil francoski Rennes, pri tem pa dosegel izjemen zadetek iz prostega strela. Gostje iz Bretanje so po tridesetih minutah igre v Istanbulu vodili že z 0:3, nato pa je Zajcu in soigralcem uspel povratek in na koncu so iztržili remi. Zajc je dosegel zadetek za 2:3, tekma pa se je končala z izidom 3:3.

icon-link Slovenci v tujini FOTO: Sofascore.com