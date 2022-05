Panathinaikosu grški pokal

Nogometaši Panathinaikosa so zmagovalci grškega pokala, potem ko so v finalu v Atenah premagali solunski Paok z 1:0. Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić je za poražence igral vso tekmo. Edini gol na tekmi je sicer dosegel Aitor Cantalapiedra, ko je v 33. minuti zadel z bele pike. Takoj po tem pa se je zgodil incident, saj je Španca zadel kamen s tribune, zaradi česar so tekmo prekinili za več kot pol ure. Tekma se je sicer že začela s polurno zamudo zaradi spopadov navijaških skupin na stadionu. Za Panathinaikos je to sicer 19. pokalna lovorika in prva po letu 2014. Paok ostaja pri osmih pokalih.

Izid, grški pokal, finale:

Panathinaikos – Paok 1:0 (1:0)

Cantalapiedra 33./11m