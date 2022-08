'Panathinaikosu zgodovine ne more vzeti nihče!'

Pet dni je minilo, odkar je Andraž Šporar postal član Panathinaikosa. Grki so lizbonskemu Sportingu zanj plačali 3 milijone evrov, Ljubljančan pa bo v zelenem dresu igral naslednje štiri sezone. "Panathinaikos je ogromen klub, v preteklih letih je imel kar nekaj težav, a bogate zgodovine mu nihče ne more vzeti. Upam, da ga vrnemo, kamor spada," je uvodoma povedal Šporar.

Panathinaikos je velik klub, ne zgolj v grških okvirih. Leta 1971 je prišel vse do finala najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ob tem je še dvakrat prišel do polfinala. Dvajsetkrat je bil grški prvak, a nazadnje pred dvanajstimi leti.

icon-expand Gost Fuzbala! je tokrat bil novi igralec Panathinaikosa Andraž Šporar FOTO: 24 UR

Staro slavo bo zdaj lovil tudi s pomočjo Andraža Šporarja: "Zelo vesel sem za ta prestop, odpiram novo poglavje, upam, da bo zelo zelo uspešno," pove 28-letnik, ki se veseli tudi skorajšnjega snidenja z navijači: "To je bil tudi eden od razlogov, zakaj sem prišel. Zelo so čustveni, ne zgolj na nogometu, tudi na košarki. /.../ Če bomo povezali nekaj dobrih tekem, bo na stadionu gorelo. Dobesedno. To pa imam rad."

icon-expand Andraž Šporar je minulo sezono preživel na posoji pri angleškemu Middlesbroughu FOTO: AP

V slačilnici Panathinaikosa bosta Ljubljančanu družbo delala še Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin, ni naključje, da imajo vsi istega zastopnika, in sicer Amirja Ružnića: "Se družimo, seveda. V mesto ne hodimo, igralci se zadržujemo v južnem delu Aten. Šli smo na en sprehod, to jo to, saj so temperature previsoke za karkoli drugega. Tam okoli 35 do 36 stopinj Celzija je. Se bolj zadržujemo v hotelskih sobah in na treningih."