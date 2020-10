Panenko izpustili iz bolnišnice

"Danes ob 11. uri sem prišel po očeta v bolnišnico in ga odpeljal domov," je sin Tomaš Panenka povedal za spletno stran praškega kluba Bohemians 1905, katerega predsednik je njegov oče. Enainsedemdesetletnega Antonina Panenko, nekdanjega igralca Bohemians in dunajskega Rapida, so prejšnji teden sprejeli na intenzivnem oddelku, potem ko je bil pozitiven na covid-19.

"Novo testiranje je pokazalo, da je negativen. Še vedno trpi zaradi pljučnice, vendar so zdravniki rekli, da mu ni treba ostati v bolnišnici,"je dejal Tomaš Panenka. Panenka je v svoji karieri dosegel več kot 300 golov, a eden bo ostal v spominu za vse večne čase. Pred 44 leti je Češkoslovaški zagotovil evropski naslov. V zadnji seriji enajstmetrovk je spodkopal žogo, ki je po sredini odšla v mrežo. Takih strelov se še zdaj poslužuje veliko število igralcev, strel pa se imenuje prav po njem.

Za Bohemians je igral 14 let, štiri leta je preživel pri dunajskem Rapidu, nastopal je še za St. Pölten in še nekatere avstrijske nižjeligaše. Češka trenutno beleži rekordno rast okužb z novim koronavirusom, kar jo uvršča med najbolj prizadete države EU.

Članica EU z 10,7 milijona prebivalcev je imela v torek več kot 8000 novih primerov. Od marčevskega izbruha so na Češkem zabeležili skoraj 130.000 potrjenih primerov in 1106 smrtnih primerov.