'Panika na ulicah Londona, to je nova Premier liga'

V nedeljo zvečer je Manchester City premagal Arsenal (2:1), ki je tako izgubil še drugo zaporedno tekmo v letošnji sezoni angleškega prvenstva. Topničarji kljub neuspehu ostajajo na vrhu lestvice, Manchester City pa s tekmo manj zaostaja za tri točke. V primeru, da sinje modri v sredo premagajo Burnley, ki se bo po koncu sezone poslovil od otoške elite, bodo prvič po 21. avgustu 2025 oziroma prvem krogu aktualne sezone prevzeli vodilni položaj na razpredelnici najmočnejšega državnega prvenstva na svetu.

"To je zdaj nova Premier liga. Oni imajo tekmo manj, mi imamo tri točke prednosti," je po petem ligaškem porazu v sezoni povedal trener Arsenala Mikel Arteta. "Verjamem, da nam lahko uspe. Vem, na kakšni ravni igramo. Tudi tokrat smo pokazali, kakšna ekipa smo. Še zmeraj je vse odprto, naša želja pa je ogromna. Ne bomo se ustavili," je dodal španski strokovnjak, ki je prvo in doslej zadnjo pomembno lovoriko s topničarji osvojil leta 2020 (FA pokal), nato pa še dvakrat slavil na angleški superpokalni tekmi.

Po dvoboju je bil miren tudi njegov veliko uspešnejši nasprotnik Pep Guardiola: "Ta obračun nam je dal upanje, to je vse. Uživamo v trenutku, ampak nismo še na vrhu lestvice. Gremo korak za korakom, naš cilj pa je, da se borimo do konca sezone."