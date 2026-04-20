Nogomet

'Panika na ulicah Londona, to je nova Premier liga'

Manchester, 20. 04. 2026 14.32

Avtor:
A.M.
Manchester City - Arsenal

Arsenal je že 198 dni vodilna ekipa Premier lige. Pred nekaj tedni so imeli pred zasledovalci takšno prednost, da so njihovi navijači že videli prvi naslov po letu 2004. A prišel je april. Mesec, v katerem so si topničarji v preteklih letih že večkrat zakuhali zadeve. Nič drugače ni letos, favorit za naslov pa je spet Manchester City.

V nedeljo zvečer je Manchester City premagal Arsenal (2:1), ki je tako izgubil še drugo zaporedno tekmo v letošnji sezoni angleškega prvenstva. Topničarji kljub neuspehu ostajajo na vrhu lestvice, Manchester City pa s tekmo manj zaostaja za tri točke. V primeru, da sinje modri v sredo premagajo Burnley, ki se bo po koncu sezone poslovil od otoške elite, bodo prvič po 21. avgustu 2025 oziroma prvem krogu aktualne sezone prevzeli vodilni položaj na razpredelnici najmočnejšega državnega prvenstva na svetu.

FOTO: Profimedia

"To je zdaj nova Premier liga. Oni imajo tekmo manj, mi imamo tri točke prednosti," je po petem ligaškem porazu v sezoni povedal trener Arsenala Mikel Arteta. "Verjamem, da nam lahko uspe. Vem, na kakšni ravni igramo. Tudi tokrat smo pokazali, kakšna ekipa smo. Še zmeraj je vse odprto, naša želja pa je ogromna. Ne bomo se ustavili," je dodal španski strokovnjak, ki je prvo in doslej zadnjo pomembno lovoriko s topničarji osvojil leta 2020 (FA pokal), nato pa še dvakrat slavil na angleški superpokalni tekmi.

Po dvoboju je bil miren tudi njegov veliko uspešnejši nasprotnik Pep Guardiola: "Ta obračun nam je dal upanje, to je vse. Uživamo v trenutku, ampak nismo še na vrhu lestvice. Gremo korak za korakom, naš cilj pa je, da se borimo do konca sezone."

FOTO: AP

Pred natanko mesecem dni je imel Arsenal 91 odstotkov možnosti, da osvoji naslov prvaka. Od takrat jih je Manchester City poleg nedeljske zmage porazil še v finalu ligaškega pokala, iz FA pokala pa jih je izločil drugoligaš Southampton. V prvenstvu so izgubili še proti Bournemouthu, v Ligi prvakov pa so se za napredovanje v polfinale pošteno namučili proti Sportingu. Zdaj so možnosti za naslov povsem drugačne.

FOTO: AP

Z vrha jih je izrinil Manchester City, ki je zdaj s 56 odstotki favorit za to, da bo še sedmič v zadnjih devetih letih okronan za najboljši klub na Otoku. "Panika na ulicah Londona," so na ogromnem transparentu na tekmi proti Arsenalu zapisali navijači sinje modrih. In če smo povsem iskreni, niso daleč od resnice, saj so navijači v severnem delu angleške prestolnice po zadnjih predstavah topničarjev izjemno zaskrbljeni in pesimistični.

nogomet premier liga manchester city arsenal pep guardiola mikel arteta

Uporabnik1838526
20. 04. 2026 15.37
Čas je slovo Arteta
