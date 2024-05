Panathinaikos treh Slovencev (šele) četrti v Grčiji

Nogometaši solunskega Paoka so prvaki grške superlige, potem ko so v zadnjem krogu lige za prvaka ugnali mestnega tekmeca Aris z 2:1. Paok je s tem zadržal dve točki prednosti pred AEK iz Aten. Za Paok je to četrti naslov državnega prvaka in prvi po letu 2019. AEK, ki je branil naslov, je ostal pri 13 lovorikah. Rekorder v tem pogledu je Olympiakos s 47 naslovi, Panathinaikos jih ima 20.