Solun na nogah: Paok z 'oboroženim predsednikom' prvak prvič po 34 letih

Paok je šele tretjič zasedel grški nogometni prestol, nazadnje je bil najboljši v sezoni 1984/85, prvič v klubski zgodovini pa v sezoni 1975/76. Nehvaležno drugo mesto so Solunčani osvojili kar trikrat v zadnjih sedmih letih, in sicer leta 2013, 2016 in 2018.

Moštvo romunskega trenerja Razvana Lucescuja je krog pred koncem osvojilo grški naslov z domačo zmago nad Levadiakosom (5 : 0). Dva gola je za domači Paok prispeval Jevhen Šahov , za "petardo" in popolno slavje v Solunu pa so poskrbeli še Diego Biseswar , Fernando Varela in Karol Swiderski . Olympiakos na drugem mestu seveda ne more več nadoknaditi zaostanka za solunskimi tekmeci, ki imajo na lestvici pet točk več.

Upa, da ne bo čakal do 90. leta

"Imel sem osemnajst let (ko je bil Paok nazadnje prvak, op. a.), zdaj sem star 52 let. To pove vse," je SNTVcitiral navijača Nikosa Kouroutzidisa. "Jasno je, da je to izjemen trenutek. Upam pa, da ne bom star 90 let, ko bomo osvojili naslednji naslov,"se je še pošalil.

Navijači so svoje nogometne ljubljence in njihov avtobus čakali pri eni največjih znamenitosti v mestu, Belem stolpu, kjer se je zabava nadaljevala še dolgo v noč in ponedeljkovo jutro. Na avtobusu je bil tudi kontroverzni lastnik kluba Ivan Savidis, ki je lani poskrbel za neverjeten incident, ko je na zelenico po sporno razveljavljenem golu na ligaški tekmi z atenskim AEK prišel oborožen.

Prvenstvo so sprva za nedoločen čas prekinili, nato pa se je nadaljevalo: Paok je izgubil tri točke, AEK pa je tri dobil in na koncu tudi slavil naslov. Za mnoge navijače Paoka je tretji osvojeni naslov tudi velika zmaga v boju s tradicionalno bolje podprtimi in premožnejšimi atenskimi velikani.

LESTVICA