Papa Bouba Diop umrl po dolgi borbi z ALS

Priljubljeni igralec baseballa in legenda New York Yankeesov je dočakal 37 let, žal pa več kot 79 let po njegovi smrti bolezen še vedno prizadene povprečno dve osebi na 100.000 prebivalcev. Po poročanju ESPN je ALS prizadela tudi Diopa, ki je bil kot že rečeno eden izmed junakov SP 2002 na Japonskem in v Južni Koreji, ko je z golom za zmago na tekmi prvega kroga skupinskega dela poskrbel za poraz branilke naslova Francije (1:0). Pot Senegala na azijskem mundialu se je takrat končala šele v četrtfinalu, ko je bila v podaljšku s kasneje ukinjenim zlatim golom boljša Turčija (0:1).

Senegal z goli 'Omare' do zgodovinskega uspeha

V karieri je nastopal za angleška premierligaša Fulham in Portsmouth, za Senegal pa je do leta 2008, ko je sklenil reprezentančno kariero, zbral 65 nastopov. Senegal je še vedno ena od le treh afriških reprezentanc, ki ji je uspelo napredovati v četrtfinale svetovnega prvenstva. Diop je na SP 2002 dosegel tudi pomembna zadetka proti Urugvaja na zadnji tekmi skupinskega dela (3:3), ko si je z rojaki priigral uvrstitev v izločilne boje. S Senegalom je igral tudi v finalu Afriškega pokala narodov proti Kamerunu v Bamaku, kjer so Kamerunci slavili po izvajanju najstrožjih kazni.

Velik uspeh mu je uspel tudi na Otoku, saj je s Portsmouthom leta 2008 osvojil pokal FA. Državnega naslova se je veselil še pred prihodom v Anglijo, v Švici, kjer je igral za Grasshopperse, potem ko je tja prestopil iz tretjeligaša Veveya, ki je bil njegov prvi klub po prihodu iz domačega ASC Diarafa, kjer so ga opazili švicarski ogledniki. Nosil je tudi dres švicarskega Neuchatel Xamaxa in francoskega Lensa, ki je leta 2002 zasedel visoko drugo mesto v Ligue 1, predstave na mundialu pa so mu priigrale selitev na Otok.

Od tam ga je pot zanesla tudi k atenskemu AEK (2010), kjer je osvojil grški pokal, nato pa je pri West Ham Unitedu proslavljal preboj iz drugoligaškega Championshipa v Premier League, kariero pa je sklenil v vrstah Birmingham Cityja. Klicali so ga "Omara", saj je bil z 1,95 metra višine in mišičastim telesom vedno trd oreh za vsakega tekmeca, legendarni vezist Manchester Uniteda Paul Scholesje nekoč celo dejal, da je bil Diop najtežji tekmec, s katerim se je meril v svoji karieri.

"Fifa je užaloščena izvedela, da je preminil legendarni Senegalec Papa Bouba Diop. Enkrat junak svetovnega prvenstva, vedno junak svetovnega prvenstva,"so sporočili pri Mednarodni nogometni zvezi na Twitterju, na Diopa pa so se v zadnjem krogu angleških ligaških tekmovanj spomnili na vseh tekmah z minuto molka, ki so jo združili s poklonom Maradoni.