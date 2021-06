Papežev blagoslov Čeferinu in Uefi pred začetkom Eura

"Vaša svetost, oprostite mi, če ne bom govoril italijansko, saj moja italijanščina ni tako popolna kot vaša," je predsednik Uefe Aleksander Čeferin uvodoma v italijanščini dejal papežu Frančišku ob obisku v Vatikanu, kjer mu je delegacija evropske nogometne zveze predala pomanjšano repliko pokala Henrija Delaunaya.

Papež mu je odgovoril, da je to zelo razumljivo. "Razumem, ampak ne govorim dobro," je dejal Čeferin in nadaljeval v angleškem jeziku. "Rad bi samo rekel dve ali tri besede v angleščini, če lahko. Nogomet je dobrodelnost, nogomet prihaja. Hvala, ker ste nas povabili in hvala, ker ljubite nogomet. In hvala za vse, kar delate. Zelo vas spoštujemo, vsi, celotna organizacija."

Papež se je Čeferinu in celotni Uefini delegaciji zahvalil. Poglavar rimokatoliške cerkve je sicer velik nogometni navdušenec in goreč navijač ekipe San Lorenzo iz Buenos Airesa. Na srečanju na Svetem sedežu v Vatikanu je bil prisoten tudi predsednik italijanske nogometne zveze Gabriele Gravina.