Paqueta obtožen namernega prejemanja rumenih kartonov

Štiri tekme, na katerih naj bi Lucas Paqueta namerno prejel rumeni karton, so bile odigrane v angleški Premier ligi med novembrom 2022 in avgustom 2023. Nasprotniki so bili Leicester, Aston Villa, Leeds in Bournemouth. "Domneva se, da je Paqueta želel neposredno vplivati na dogajanje na teh tekmah. Namerno je poskušal prejeti karton s strani sodnika z namenom vplivanja na stave," so v izjavi za javnost zapisali pri angleški nogometni zvezi.