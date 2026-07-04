Paragvaj želi po Nemčiji šokirati še Francoze (0:0)*

Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:
Francija - Paragvaj -:- (-:-)
Po slavju Maročanov na prvi tekmi osmine finala letošnjega svetovnega prvenstva proti eni od sogostiteljic turnirja Kanadi se v drugem srečanju iste faze tekmovanja merita izbrani vrsti Francije in Paragvaja. Slednji je že v šestnajstini finala z izločitvijo Nemčije pripravil prvovrstno senzacijo, mu lahko kaj podobnega nocoj uspe še proti eni izraziti favoritinji Franciji? Trenutni izid je 0:0.
Svetovno prvenstvo, osmina finala, izid:
Francija - Paragvaj -:- (-:-)
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