Paragvajci do točke, zmagoviti gol Messija 'vzel' VAR

Argentinci so sicer povsem nadzorovali tekmo, imeli so kar 69-odstotno posest žoge, precej priložnosti, a jih niso znali izkoristiti, dokler ni prvi zvezdnik Lionel Messi po podaji Lo Celsa zadel v 57. minuti. Vendar so sodniki njegov zadetek razveljavili po pregledu z VAR-tehnologijo zaradi prekrška, storjenega kar pol minute pred doseženim golom.

Paragvaj je na praznem stadionu Alberto J. Armando, kjer domujejo buenosaireški velikani Boca Juniorsi, prvi povedel v 21. minuti prek Angela Romera , ki je zadel z enajstmetrovko, gostitelji so izenačili ob koncu prvega polčasa prek podaje Giovanija Lo Celsa in Nicolasa Gonzaleza , ki je za svoj prvi gol za "gavče" zadel z glavo.

Brazilci v boj brez poškodovanega Neymarja

Kapetan Argentine je bil blizu zadetka še v 71. minuti iz prostega strela, a je vratar Antony Silvaz velikimi napori žogo odbil v kot. Argentina je pred tem v kvalifikacijah za mundial v Katarju premagala Ekvador in Bolivijo. Kljub remiju je prišla še do desete zaporedne tekme brez poraza. Dvakratni svetovni prvaki s sedmimi točkami vodijo na lestvici v Južni Ameriki, a jih tekmeca Brazilija in Kolumbija lahko že po petkovih tekmah prehitita.

Brazilci bodo sicer igrali brez prvega zvezdnika Neymarja Jr., ki je na reprezentančni akciji, a po poškodbi še ni dovolj okreval, so sporočili iz brazilskega tabora. Paragvaj, ki po remiju s Perujem in zmagi v Venezueli prav tako ostaja nepremagan, ima zdaj pet točk. Pred tem je Ekvadorju v La Pazu uspel preobrat in je premagal gostiteljico Bolivijo s 3:2 po enajstmetrovki, ki jo je sodnik dodelil po videoobravnavi zaradi igranja z roko tekmeca.