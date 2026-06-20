Paragvajci z igralcem manj ugnali favorizirane Turke

Krovna zveza Fifa je pravilo uvedla pred kratkim na pobudo predsednika Fife Giannija Infantina , da bi kaznovali rasistične ali druge diskriminatorne incidente na igrišču, potem ko si je nogometaš Benfice Gianluca Prestianni pokril usta z majico, ko je februarja na tekmi lige prvakov proti Real Madridu žalil Viniciusa Juniorja .

Almiron je prejel rdeč karton v prvem polčasu, potem ko je video pregled razkril, da je kršil nova pravila, ko si je med izmenjavo besed s turškim igralcem Mertom Müldürjem na kratko pokril usta.

Almiron je pred tem podal Matiasu Galarzi za gol nekaj več kot minuto po začetku tekme, natančneje v 63. sekundi dvoboja. Paragvaj je s prvo zmago po porazu na uvodni tekmi proti ZDA ohranil možnosti za napredovanje v izločilne boje, naslednji teden pa se bo na zadnji tekmi skupinskega dela pomeril z Avstralijo za drugo mesto v skupini D.

Turčija si je z drugim porazom zaprla vrata za napredovanje in postala druga ekipa na tem SP po Haitiju, ki je že izpadla iz boja za naslov. Turki so imeli najlepšo priložnost v 35. minuti, ko je Müldür z glavo zadel prečko in nato desno vratnico, a žoga ni prečkala golove črte. V napeti tekmi je imel Deniz Gül v 88. minuti izjemno priložnost za izenačenje, a je paragvajski vratar Orlando Gill strel odbil v polje.

Svetovno prvenstvo, skupina D, 2. krog, izid tekme:



Paragvaj - Turčija 1:0 (1:0)