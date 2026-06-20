Paragvajci z igralcem manj ugnali favorizirane Turke

Almiron je prejel rdeč karton v prvem polčasu, potem ko je video pregled razkril, da je kršil nova pravila, ko si je med izmenjavo besed s turškim igralcem Mertom Müldürjem na kratko pokril usta.
Krovna zveza Fifa je pravilo uvedla pred kratkim na pobudo predsednika Fife Giannija Infantina, da bi kaznovali rasistične ali druge diskriminatorne incidente na igrišču, potem ko si je nogometaš Benfice Gianluca Prestianni pokril usta z majico, ko je februarja na tekmi lige prvakov proti Real Madridu žalil Viniciusa Juniorja.
Almiron je pred tem podal Matiasu Galarzi za gol nekaj več kot minuto po začetku tekme, natančneje v 63. sekundi dvoboja. Paragvaj je s prvo zmago po porazu na uvodni tekmi proti ZDA ohranil možnosti za napredovanje v izločilne boje, naslednji teden pa se bo na zadnji tekmi skupinskega dela pomeril z Avstralijo za drugo mesto v skupini D.
Turčija si je z drugim porazom zaprla vrata za napredovanje in postala druga ekipa na tem SP po Haitiju, ki je že izpadla iz boja za naslov. Turki so imeli najlepšo priložnost v 35. minuti, ko je Müldür z glavo zadel prečko in nato desno vratnico, a žoga ni prečkala golove črte. V napeti tekmi je imel Deniz Gül v 88. minuti izjemno priložnost za izenačenje, a je paragvajski vratar Orlando Gill strel odbil v polje.
Svetovno prvenstvo, skupina D, 2. krog, izid tekme:
Paragvaj - Turčija 1:0 (1:0)
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