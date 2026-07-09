Paragvajska senatorka znova nad Mbappeja: Hijo de puta!

Celeste Amarilla je po porazu Paragvaja proti Franciji na omrežju X zapisala: "Sploh se ni naučil pisati. Namesto materinega mleka je sesal kokosove orehe in najbolj izobražena stvar, ki jo je slišal, so bili šimpanzi."

Celeste Amarilla FOTO: Profimedia

V drugi objavi pa je Mbappeja označila za "koloniziranega Kamerunca, ki se je le pretvarjal, da je Francoz, zagrenjenega, novopečenega bogataša, arogantnega in grdega", ter ga obtožila, da je bil med tekmo "prestrašen na smrt". Odziv na njen izpad je bil močan, najprej ji je odgovoril Mbappe. "Niste vredni svojega položaja. Ne predstavljate Paragvaja. Zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem SP. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države," je dejal.

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V bran mu je stopil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. "Predsednik republike stoji ob strani Kylianu Mbappéju in francoski reprezentanci ob rasističnih napadih, uperjenih proti kapetanu Les Bleus," je sporočila Elizejska palača. Amarilla pa ne popušča.

Nov napad

Po tem, ko se je nejevoljno opravičila za svoj rasistični izpad, pa Amarilla očitno ne namerava opustiti svoje gonje proti Kylianu Mbappeju in z novimi izjavami še naprej priliva olje na ogenj. Tokrat se je v senatu dotaknila dogodkov tik po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko je želel vratar Paragvaja Orlando Gill spregovoriti z Mbappejem, ki ga je ignoriral. Gill je proti Francozu vrgel žogo in tu se je, vsaj na zelenici, vse tudi končalo.