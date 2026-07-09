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Nogomet

Paragvajska senatorka znova nad Mbappeja: Hijo de puta!

Asuncion, 09. 07. 2026 14.23 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
M.D.
Paragvajska senatorka Celeste Amarilla

Paragvajska nogometna reprezentanca se je obračuna osmine finala na svetovnem prvenstvu s Francijo lotila z vsemi možnimi sredstvi, predvsem umazanimi in na robu pravil. Francozi so se jim uspešno uprli, edini gol za zmago svoje reprezentance pa je zabil Kylian Mbappe. Po tekmi je paragvajska senatorka Celeste Amarilla Mbappeja rasistično zmerjala, mu grozila z zaporom, zdaj pa se ga je znova lotila.

Celeste Amarilla je po porazu Paragvaja proti Franciji na omrežju X zapisala: "Sploh se ni naučil pisati. Namesto materinega mleka je sesal kokosove orehe in najbolj izobražena stvar, ki jo je slišal, so bili šimpanzi."

Celeste Amarilla
Celeste Amarilla
FOTO: Profimedia

 V drugi objavi pa je Mbappeja označila za "koloniziranega Kamerunca, ki se je le pretvarjal, da je Francoz, zagrenjenega, novopečenega bogataša, arogantnega in grdega", ter ga obtožila, da je bil med tekmo "prestrašen na smrt". Odziv na njen izpad je bil močan, najprej ji je odgovoril Mbappe. "Niste vredni svojega položaja. Ne predstavljate Paragvaja. Zaradi vaše nevednosti in brezsramnega rasizma je svet že pozabil na zgodovinsko in srčno potovanje vaših igralcev na tem SP. Nesposobna ženska, ki širi najslabšo podobo svoje države," je dejal.

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V bran mu je stopil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron. "Predsednik republike stoji ob strani Kylianu Mbappéju in francoski reprezentanci ob rasističnih napadih, uperjenih proti kapetanu Les Bleus," je sporočila Elizejska palača. Amarilla pa ne popušča.

Nov napad

Po tem, ko se je nejevoljno opravičila za svoj rasistični izpad, pa Amarilla očitno ne namerava opustiti svoje gonje proti Kylianu Mbappeju in z novimi izjavami še naprej priliva olje na ogenj. Tokrat se je v senatu dotaknila dogodkov tik po zadnjem sodnikovem žvižgu, ko je želel vratar Paragvaja Orlando Gill spregovoriti z Mbappejem, ki ga je ignoriral. Gill je proti Francozu vrgel žogo in tu se je, vsaj na zelenici, vse tudi končalo.

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Amarilla pa tega dogodka ni pozabila. "Otrok, ki gre mimo in zagleda babico ter jo prosi za blagoslov, ji zaželi dober dan, nasvidenje, lahko noč. Tudi to je paragvajski ritual. Kaj nas je torej razjezilo? Da ko je Orlando Gill, deček ... Je deček, ki je prvič nastopil na svetovnem prvenstvu, zagotovo ni Evropa prvič igrala pred svetom. In mu ponudi roko z vso ponižnostjo Paragvajca, z vso ponižnostjo Paragvajca. In ta k***in sin mu zavrne roko in mu zavpije v obraz: 'To ni francosko.' Tega Francoz ne bi storil nikoli, nikoli," je dejala razjarjena Amarilla.

Poglavja:
Na vrh Nov napad
kylian mbappe paragvaj francija svetovno prvenstvo sp 2026

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KOMENTARJI25

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brusilec
09. 07. 2026 16.22
a te ne bo noben utišal?
Odgovori
0 0
DarkPhoenix
09. 07. 2026 16.18
kmetica 🤮🤮
Odgovori
0 0
JApajaDAja
09. 07. 2026 16.18
to so pa ženske kvote v politiki.....
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
09. 07. 2026 16.11
Zakaj me takšno obnašanje takoj spominja na našo levico ali pa svobodo?
Odgovori
+1
1 0
Misanthrope
09. 07. 2026 16.10
Mislm, sj res ni francoz
Odgovori
+1
1 0
DarkPhoenix
09. 07. 2026 16.19
niti ni opica….al po vaše je
Odgovori
0 0
mayda2
09. 07. 2026 15.56
Sexualno podhranjena ... ampak torbico je pa pokazala, pa montl tudi, da o nakitu okrog vratu, na rokah in glavi ne govorim ...
Odgovori
+0
1 1
rob3rt
09. 07. 2026 16.13
To je sestra dvojčica od lene Grgurević?
Odgovori
+1
1 0
luckyss.1
09. 07. 2026 15.49
Bravo senatorka.
Odgovori
-10
1 11
krapezsaso
09. 07. 2026 15.46
To so dandanašnji politiki...nič ni več sveto...vsak lahko reče, kar hoče in to brez posledic...Trump jim je odprl pot, taki, kot so Vučić, Janša, Mertz, Orban, Netanyahu, itd itd itd pa seveda ne želijo zaostajati...žalostno...ni več gentelmenov in kulture in diplomacije in inteligence...samo še vulgarnost, rasizem, sovražnost, strah in manipulacije...
Odgovori
+5
8 3
gggg1
09. 07. 2026 16.03
Kaj je narobe s tem, da nekdo pove resnico. Resnice se ne smemo nikdar bati, pa čeprav komu kaj ni všeč.
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+1
2 1
JApajaDAja
09. 07. 2026 16.20
žalitev ni resnica !
Odgovori
0 0
deratizacija
09. 07. 2026 15.46
A ni zanimivo, kako so si ti izbranci državljanov po celem svetu precej podobni.
Odgovori
+5
6 1
NoriSušan
09. 07. 2026 15.44
Končno nekdo da mu pove kar mu gre
Odgovori
-3
2 5
BauBau1
09. 07. 2026 15.41
Igra narave!
Odgovori
0 0
Luka40
09. 07. 2026 15.40
Če je ona v vladi se temu ubogemu Paragvaju še zelo slabo piše.......
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
09. 07. 2026 15.33
Draga "gospa", sex je sestavni del življenja, seveda, če imaš partnerja, ki ve zakaj gre.... če nimaš takega, se izcimi oseba, kot si ti.
Odgovori
+5
8 3
rok1211
09. 07. 2026 15.17
hahah pa to crkneš!
Odgovori
+0
2 2
minimalizem
09. 07. 2026 15.15
večna težava, dobijo oblast potem se pa sprostijo in rezultat je to!
Odgovori
+6
8 2
AtleticoSLO
09. 07. 2026 15.00
Se človek vpraša če sta ona dva kaj kaj imela haha
Odgovori
+6
7 1
Nikdar več
09. 07. 2026 15.24
Ona bi imela, pa ji ni dal.. Zdaj ga napada. He he he
Odgovori
+3
6 3
Enakopraven
09. 07. 2026 14.34
In taki ljudje so v vodstvu držav...
Odgovori
+10
11 1
blazter
09. 07. 2026 14.34
A ta je članica najboljše stranke v naši deželi?
Odgovori
+0
3 3
rob3rt
09. 07. 2026 16.11
Saj malo spominja na Žavbija, ja 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
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