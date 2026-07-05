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Nogomet

Paragvajski junak je moral prodati dres, da bi lahko plačal zdravljenje sina

Filadelfija, 05. 07. 2026 09.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Orlando GIll s sinom Lautarom

Vratar Orlando Gill je bil velik junak Paragvaja, ko je v šestnajstini finala svetovnega prvenstva po izvajanju enajstmetrovke padla velika Nemčija. Pred obračunom osmine finala s Francijo je v javnost znova prišla zgodba bitke, ki jo je njegova družina bila za življenje njegovega sina. Zaradi finančnih težav povezanih s stroški zdravljenja, je moral prodati svojo športno opremo. V primeru zmage proti Franciji mu je bil eden od kupcev pripravljen vrniti kupljen reprezentančni dres, na njegovo žalost pa Paragvaj ni napredoval.

Orlando Gill je leta 2022 postal oče. Njegov sin Lautaro je bil rojen prezgodaj in je potreboval posebno zdravljenje. Orandova partnerka je zaradi zapletov ob porodu morala v operacijsko sobo. Stroški povezani z njunim zdravljenjem so bili tako visoki, da je moral Orlando zbirati denar tudi s prodajo svoje športne opreme.

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"Najin sin se je boril za življenje, njegov oče pa je bil ves čas zraven. Vse je dal od sebe. Prodal je vse. Svoja oblačila, obutev, celo dres U20 reprezentance, ki ga ni mogel imeti v spomin," je lanski september na družbeih omrežjih zapisala Gillova partnerka Melissa Avalos.

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Danes 26-letni Gill ima za seboj 11 nastopov v članski reprezentanci, reprezentanco U20 pa je zastopal na zgolj eni tekmi. Zato mu je bil dres v katerem je igral pomenil tolio več. A v težki situaciji ga je moral prodati, kupil pa ga je njegov znanec Pedro Suarez. Zanj je odštel pičlih 30 evrov. "Prišel je in me prosil, če mu lahko finančno pomagam. Dejal sem mu, da lahko to storim brez težav in to sem tudi naredil. To je bila le kaplja v morju, jaz pa sem dobil malo srebra in pomagal njegovi družini," je nedavno dejal Suarez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potrdil je, da je Gill nedavno stopil v stik z njim in ga vprašal, če bi mu lahko vrnil dres. Suarez je dejal, da brez težav, v šali pa je dodal, da bo to storil le v primeru zmage proti Franciji. Ta se na koncu ni zgodila, verjamemo pa, da bo Gill dres vseeno dobil nazaj.

orlando gill paragvaj svetovno prvenstvo

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