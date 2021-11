Conte dobil dovoljenje za delo in bo Spurse s klopi vodil že proti Vitesseju

Zaposlitev Conteja je po njegovem mnenju prišla ob pravem času, a čeprav je nekdanji trener Juventusa, Chelseaja in Interja magnet za lovorike, te niso samoumevne: "Nihče nam ne more zagotoviti lovorik. Trdo moramo delati in ostati 100-odstotno predani projektu, ki smo si ga zastavili. To je vse, kar lahko storimo in bomo storili. Ni zagotovila za zmago. Če hočemo biti najboljši, moramo dati vse od sebe."

Antonio Conte do dneva tekme še ni dobil dovoljenja za delo, zato je torkov in sredin trening italijanski strateg le opazoval, na novinarski konferenci dan pred tekmo pa je na vprašanja odgovarjal športni direktor Fabio Paratici .

Conte je znan po tem, da je do igralcev na treningih in tekmah neizprosen, uporablja zanj značilni sistem s tremi osrednjimi branilci in bočnima branilcema, ki se ves čas vključujeta v napad, znan pa je tudi po tem, da od delodajalcev zahteva okrepitve, ki ustrezajo njegovemu igralnemu sistemu. A, kot pravi Paratici, s Contejem nista spregovorila niti besede o potencialnih okrepitvah: "Zaupamo ekipi, ki jo imamo. Osredotočeni smo na to, da postanemo boljša ekipa, boljši klub."

Tottenham, ki na lovoriko čaka že več kot 5000 dni (od februarja 2008, ko so osvojili ligaški pokal), je po besedah Paraticija sposoben prekiniti sušo: "Potrebno je zmagati vsako tekmo in zgradili bomo dobro podlago za to in naslednje sezone. Včasih je treba biti potrpežljiv, moraš biti pripravljen trpeti in se žrtvovati za ekipo, da bodo prišli želeni rezultati. To je naša mentaliteta in tako bomo postali boljši."