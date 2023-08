Paredes bo kariero nadaljeval pri Romi

Argentinski nogometni reprezentant Leandro Paredes je z italijansko Romo podpisal pogodbo do 30. junija 2025, so danes sporočili iz rimskega kluba. Paredes je bil član Rome že med letoma 2014 in 2017. Zrasel je v Boci Juniors, nato pa igral za Chievo, Romo, Empoli, Zenit ter PSG, zadnjo sezono pa je preživel kot posojen igralec pri Juventusu.

icon-expand Leandro Paredes in Mateo Kovačić FOTO: AP "Rad bi se zahvalil navijačem za sprejem v Rimu. K Romi sem se vrnil zaradi navijačev. To je klub, v katerem sem začel svojo igralsko kariero v Evropi. Lansko leto je bilo zame neverjetno, saj sem osvojil svetovno prvenstvo z Argentino. Verjamem, da bomo uspešni tudi z Romo," je dejal 29-letni Leandro Paredes za klubsko spletno stran. Paredes je za argentinsko izbrano vrsto odigral 54 tekem in dosegel pet golov. Poleg Paredesa pa je bil na letalu iz Pariza tudi 25-letni Renato Sanches. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, bo tudi Portugalec, ki ga čaka še zdravniški pregled, dres PSG-ja zamenjal za majico Rome.