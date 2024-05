Paredes: Ko se navadiš na takšne tekme, si jih želiš čim več

Tako Italijani kot Nemci v nocojšnji obračun vstopajo visoko motivirani. To je na novinarski konferenci pred tekmo povedal tudi trener Rome Daniele De Rossi : "Navdušeni smo. Zelo smo veseli, da imamo možnost še enkrat igrati pred našimi krasnimi navijači. Kar pa se tiče našega nasprotnika ... Vsega se je treba bati. Sploh glede na to, kako igrajo in kakšen niz neporaženosti imajo. Imajo zelo zanimive igralce, njihovega trenerja zelo spoštujem."

De Rossi: Dejstvo, da so nepremagani, še ne pomeni, da so nepremagljivi

Tudi gostje so prepričani, da bo prva tekma že dala veliko odgovorov. "Nocojšnja tekma bo ključnega pomena, v smislu, kako bomo delovali na zelenici. Vsekakor se še dobro spomnimo polfinalnega poraza iz lanske sezone. To je nekaj, kar nosimo v sebi. To je nekoliko frustrirajoče in vsekakor nekaj, kar želimo maščevati," pa pove Patrik Schick. Kako jim bo tu uspevalo lahko preverite na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.45.