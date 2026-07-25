Paredes ni čakal na odločitev Fife

Le pet dni po porazu Argentine proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva je Leandro Paredes že stopil na igrišče v klubskem dresu. Argentinski vezist je zaigral za Boco Juniors, čeprav FIFA še vedno ni sprejela odločitve o morebitnih kaznih zaradi pretepanja in prerivanja, ki je sledilo po zadnjem žvižgu slovenskega sodnika Slavka Vinčića in v katerem je imel Paredes glavno vlogo.
Paredesov prvi nastop v letošnji sezoni v klubskem dresu so navijači na stadionu La Bombonera pospremili z mešanico aplavzov in žvižgov. 32-letnik se je kljub le nekaj opravljenim treningom uvrstil v začetno enajsterico trenerja El Vasca Arruabarrene. Edini zadetek na tekmi je prišel prav po podaji Paredesa. Arruabarrena je po tekmi vezista pohvalil z naslednjimi besedami: "On je Leandro Paredes. Nimam besed, s katerimi bi opisal, kaj pomeni za ekipo in klub. Takoj je pokazal, da je na voljo in odigral izjemno tekmo."
Koliko tekem bo Paredes še lahko odigral za Boco, za zdaj ostaja neznanka. Gavi, eden od nogometašev, ki so se znašli na drugi strani Argentinčevega izbruha, je medtem pozval, da se vezista Boce ne suspendira in da so incidenti, ki so se odvili po finalni tekmi, del nogometa.
Ali bo FIFA prisluhnila besedam španskega vezista, bo pokazal čas. Usoda 32-letnika tako visi v zraku, prav tako kot njegova prihodnost v reprezentanci. O nadaljnji poti v argentinskem dresu je Paredes dejal: "Ne vem. To je proces: moraš ga prebaviti, premisliti, se izogibati prenagljenim odločitvam in zagotovo je to nekaj, o čemer se je treba pogovoriti."
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