Dvaintridesetletni vezist je pred tem zaradi slabega počutja že zapustil igrišče. Po kolapsu med intervjujem so mu pomagali na stadionu Metropolitano Roberto Melendez, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v kliniko v Barranquilli na dodatne preglede. Po opravljenih preiskavah so ga odpustili, vrnil se je v hotel, kjer se je pridružil soigralcem, je poročal argentinski športni portal TyC Sports. Leandro Paredes je pozneje na Instagramu zapisal, da je šlo le za vrtoglavico. Po poročanju TyC Sports mu je zaradi vročine med tekmo padel krvni tlak.

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Trener Boce Juniors Rodolfo Arruabarrena je po tekmi pojasnil, da je vezist težave občutil že proti koncu prvega polčasa. Med odmorom se je njegovo počutje nekoliko izboljšalo, a je po desetih minutah nadaljevanja znova kazalo, da težko sledi ritmu igre. Paredes je zato v 58. minuti zapustil igrišče. Vročina in visoka vlažnost sta nogometašem povzročali težave. Ob začetku tekme je bilo v Barranquilli 32 stopinj Celzija, občutena temperatura je dosegala 36 stopinj, vlažnost zraka pa je presegala 80 odstotkov.

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Boco Juniors sta do zmage popeljala gola Santiaga Ascacibarja v 16. minuti in Miguela Merentiela v 48. minuti. Za klub iz Buenos Airesa je to prva mednarodna lovorika po letu 2008, ko je osvojil pokal recopa Sudamericana. Boca je z 19 mednarodnimi lovorikami v tekmovanjih pod okriljem južnoameriške nogometne zveze Conmebol in Mednarodne nogometne zveze Fife, štetimi od leta 1960, prehitela domačega tekmeca Independiente, ki jih ima 18, in postala najuspešnejši južnoameriški klub po tem merilu.

Boca Juniors FOTO: Profimedia