Pariška policija se je 'posula s pepelom': Očitno je šlo za popoln neuspeh

"Očitno je šlo za popoln neuspeh," je Didier Lallement dejal komisiji francoskega senata, ki preiskuje kaos v zvezi s finalom lige prvakov pred slabima dvema tednoma.

"To je bil neuspeh, ker so ljudi potiskali in napadali. Prav tako gre za neuspeh, ker je bila podoba države spodkopana," je še dodal šef pariške policije. Dejal je, da mu je "žal", ker je dovolil uporabo solzivca za odmik navijačev s stadiona pred tekmo, a dodal, da enostavno "ni bilo drugih načinov" za lajšanje naraščajočega pritiska navijačev na vstopnih vratih, piše AFP.