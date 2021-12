Pariški in lyonski klub izključena iz pokalnega tekmovanja

Glavni sodnik je moral pokalno tekmo med ekipama Paris FC in Olympique Lyon zaradi neredov na tribunah stadiona Charlety v francoski prestolnici prekiniti in tekma je bila nato tudi odpovedana. Huligani obeh ekip so se med polčasom spopadli na eni izmed tribun, nato pa so se neredi preselili tudi na igrišče, posredovati so morali varnostniki in policija. Do prekinitve je bil izid neodločen (1:1).

Francoska nogometna zveza je obe ekipi izključila iz tekmovanja, obe bosta morali plačati denarno kazen. Ekipa iz Pariza bo plačala 10.000, ekipa iz Lyona pa 52.000 evrov. Sedemkratni francoski državni prvak in petkratni pokalni prvak iz Lyona je bil zaradi podobnega izgreda svojih privržencev na novembrski prvenstveni tekmi z Marseillom že denarno kaznovan, ob tem pa mu je vodstvo lige odvzelo tudi eno točko v državnem prvenstvu.