Pariški navijači jasni: Dovolj je bilo. Messi si zasluži žvižge!

Po izpadu nogometašev Paris Saint Germaina iz nadaljnjih bojev v elitni Ligi prvakov je vzdušje v in zunaj Parka princev temu primerno. Kot že nekaj sezon poprej so Kylian Mbappe, Lionel Messi in druščina obsojeni na domače državno prvenstvo in pokalno tekmovanje, kar pa (razumljivo) ni sprejemljivo za zahtevne pariške navijače. Ti so jasno in glasno povedali, da jim je dovolj pregrešno (pre)plačanih zvezdnikov, ki igrajo brez srca in prave volje. V zadnjih dneh je najbolj na udaru argentinski virtuoz Lionel Messi, ki se mu na naslednji domači prvenstveni tekmi ne piše nič dobrega.

Če vprašate povprečnega navijača pariškega kluba, je glavni krivec za vnovičen zgodnji izpad varovancev Christopha Galtierja iz Lige prvakov nihče drug kot Lionel Messi. Argentinski mega zvezdnik se je tako znašel v nemilosti tistih, ki so ga pred letom in pol tako rekoč nosili po rokah, ko je prestopil iz Barcelone. icon-expand Lionel Messi je v zadnjem času na udaru hudih kritik najzvestejših privržencev Paris Saint Germaina. FOTO: AP Danes je Messijev status med pariškimi navijači na najnižji točki. Mnogi so celo prepričani, da bi napoved vse prej kot prisrčnega sprejema na naslednji prvenstveni tekmi proti Rennesu to nedeljo lahko pomenila dokončno slovo 35-letnega Argentinca po koncu sezone. "Izžvižgali ga bomo. Dovolj nam je vsega. Preveč je plačan za to, kar prikazuje na igrišču. In povrh vsega, vse prevečkrat mu ugajajo, to ni pravi odnos do klubskega grba," so navijači poslali jasno sporočilo, kaj Messija čaka ob koncu tedna na Parku princev. Čeprav je kapetan argentinske izbrane vrste v dozdajšnjem delu klubske sezone v 31 nastopih dosegel 18 zadetkov in zbral 17 podaj, mu navijači najbolj zamerijo zelo slabe predstave na najpomembnejših tekmah. Ena od teh oziroma kar obe sta bili ravno zadnji dve evropski preizkušnji proti münchenskemu Bayernu, ki ju je PSG izgubil brez izstreljenega naboja.