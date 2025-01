Pariz slavi veliki preobrat: 'Ko smo zaostajali, so navijači še vedno peli'

Po torku je tudi sreda v Ligi prvakov ponudila novo izjemno tekmo, polno preobratov in golov. Ranjena velikana iz Pariza in Manchestra sta se udarila v boju, v katerem je prevladal predvsem strah pred senzacionalnim izpadom s tekmovanja že po ligaškem delu. Pred obračunom je bil temu scenariju bližje domači PSG, ki je v 53. minuti zaostajal že 2:0, a neverjeten preobrat in zmaga z izidom 4:2 je zdaj Manchester City pahnila na rob izpada, saj pred zadnjim krogom zaseda 25. mesto.

Pep Guardiola je po novem porazu pred novinarje stopil v zdaj že zelo znanem stanju obupa. Na drugi strani je Luis Enrique, ki se je s to usodo soočal večino tekme, po zmagi nad moštvom nekdanjega soigralca na vprašanja novinarjev odgovarjal z veseljem. "To je bilo zelo, zelo nenavadno. Mislim, da je bil v prvem polčasu težak dvoboj, obe ekipi sta poskušali igrati svojo igro, vendar je bilo to zelo zahtevno. Ko smo prejeli dva gola, je bilo neverjetno in nepravično. Vzdušje, ki so ga ustvarili navijači, pa je bilo neverjetno. Ves čas so podpirali ekipo, v vsakem trenutku. Ko smo zaostajali z 0:2, so navijači še vedno peli. To zmago jim želimo posvetiti. Moramo nadaljevati, razmišljati o okrevanju in o naslednji tekmi, a to je zelo poseben trenutek za nas in moramo uživati v njem," je bil navdušen španski strateg.

Angleže je v vodstvo v 50. minuti povedel rezervist Jack Grealish, na 2:0 pa je tri minute pozneje povišal Erling Haaland. A Parižani niso obupali in zgolj sedem minut pozneje je izid že bil izenačen (2:2). V 56. minuti je gol zabil Ousmane Dembele, v 60. pa Bradley Barcola. PSG je nadaljeval s pritiskom in v 78. minuti je vodilni gol zabil Joao Neves. Usodo nebogljenih angleških prvakov je v tretji minuti sodnikovega dodatka zapečatil Goncalo Ramos.

PSG 4:2 Manchester City FOTO: Sofascore.com icon-expand

"To je neverjeten občutek. Po tistih dveh prejetih golih me je malo skrbelo, da bo ekipa izgubila svoj ritem. Toda hvala navijačem, ker so nas podpirali vseh 90 minut, to je bilo neverjetno. Ta zmaga je za navijače in za Paris Saint-Germain kot celoto. Dali smo veliko energije, to ste lahko videli na igrišču. Ekipa je odigrala odlično tekmo in to je zaslužena zmaga. Nadaljevali bomo na tak način, saj še ni konec. Pred nami je še ena pomembna tekma v Ligi prvakov. Nocoj bomo uživali v tej zmagi, nato pa se bomo osredotočili na francosko ligo in Ligo prvakov," je po obračunu dejal vratar Parižanov Gianluigi Donnarumma.

"Razliko je naredila naša miselnost. Pokazali smo značaj, ki ga ima ta ekipa v sebi. Pri 0:2 ni bilo lahko proti tej ekipi. Bilo je neverjetno. To je občutek, ki ga ne morem opisati. Takšne tekme se igrajo z dušo in morali smo pokazati vse, kar imamo v sebi. To smo naredili, zato smo zelo veseli. Ko smo prispeli na stadion, smo začutili podporo navijačev. Bilo je neverjetno, veličastno. Navijačem se moram zahvaliti za vso podporo, ki so nam jo dajali od začetka leta, in dali bomo vse za Paris Saint-Germain in za pariške navijače," je hvalo na račun zvestih navijačev nadaljeval branilec PSG-ja Achraf Hakimi.