Pariz stopnjuje formo: hat-trick Hakimija

Le Havre, ki je edini brez zmage, je v boju z branilcem naslova celo povedel, ko je v 18. minuti zadel Josh Maja. Toda PSG je že do polčasa prišel do preobrata, Mika Godts in Achraf Hakimi sta bila strelca. V drugem polčasu je Hakimi dodal še dva gola, Senny Mayulu pa enega.

Hat-trick so gledalci videli tudi na obračunu Nice in do tega kroga drugouvrščenega Rennesa. Domača zasedba z Azurne obale je tekmece nadigrala s 5:2. Tri gole - dva z bele pike - je dosegel Elye Wahi, ki je dodal še podajo.

Lille, ki je bil pred tem krogom na tretjem mestu, je po novem drugi, potem ko je z 1:0 odpravil Lens. Edini gol je dosegel izkušeni 40-letni napadalec Olivier Giroud.

PSG je zdaj pri 20 točkah, Lille pri 18, Rennes pri 16, Monaco pa pri 15. Po 14 točk imajo Lyon, Pariz in Nica. Lorient je v sredini lestvice z 12 točkami.

Izidi:

Le Havre - PSG 1:5 (1:2)

Nica - Rennes 5:2 (3:1)

Lille - Lens 1:0 (0:0)