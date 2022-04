Parižani v dvoboju vodilnih z novimi tremi točkami

V 32. krogu francoske nogometne lige sta se na 102. obračunu merila PSG in Marseille. Kot zanimivost lahko povemo, da je na zadnjih 24-ih obračunih Marseille slavil le enkrat. 85-krat sta se ekipi pomerili v francoskem prvenstvu, ob čemer obe ekipi beležita 32 zmag. Parižani so na zadnjih 18-ih domačih tekmah neporaženi, zadeli pa so kar 48-krat. Zmagali so na zadnjih sedmih tekmah. Neymar je že takoj na začetku srečanja potrdil svojo odlično formo, po lepi podaji Marca Verrattija je z levico premagal vratarja Marseilla, Lopeza. V 12. minuti so Parižani vodili z 1:0. Mbappe je bil v 20. minuti nenatančen, kasneje je postalo jasno, da je bil tudi v prepovedanem položaju. 22. minuta in Lionel Messi na prostem strelu, toda žogo je poslal visoko čez gol. V 31. minuti so gostje zadeli. Velika gneča pred vrati Donnarumme, ki se ni odzval najbolje. Zadel je Ćaleta-Car. Rezultat je bil ob koncu prvega polčasa 2:1. V 38. minuti je bil ponovno nevaren Mbappe, toda žoga ni našla poti v mrežo. 40. minuta in razveljavljen zadetek Messija. Tik ob koncu polčasa so Parižanom, zaradi igre z roko, po posredovanju VAR-a dosodili 11-metrovko. Globoko v podaljšku prvega polčasa je zadel Mbappe. Parižani so odšli na odmor v vodstvu (2:1).