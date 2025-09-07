Parižane po dolgi lanski sezoni pestijo poškodbe

Desire Doue si je na srečanju v Wroclawu na Poljskem nategnil mečno mišico in moral ob polčasu z igrišča. Namesto njega je v igro vstopil Ousmane Dembele, ki pa je igrišče zaradi poškodbe zadnje lože prav tako moral zapustiti predčasno, v 81. minuti. Francozi so dvoboj sicer dobili z 2:0.
Doueja zaradi poškodbe čaka štiritedenski prisilni počitek, medtem ko bo Dembele z nogometnih igrišč odsoten šest tednov. Na klopi PSG v prihodnjih tednih prav tako ne bo trenerja Luisa Enriqueja, ki je v petek padel s kolesom in si pri tem zlomil ključnico.
Parižani so sicer odlično začeli novo sezono, saj so po enajstmetrovkah osvojili evropski superpokal v Vidmu in slavili na uvodnih treh tekmah v francoskem državnem prvenstvu.
