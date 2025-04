Parižani še četrtič zapored francoski prvaki

Parižani so imeli pred tekmo visokih 21 točk prednosti pred drugouvrščenim Monacom, kar je pomenilo, da bi jim nov naslov prinesel že remi. A lovoriko so želeli osvojiti s 23. letošnjo zmago, to jim je v 55. minuti zagotovil Desire Doue .

Za PSG je to četrti zaporedni naslov, 11. v zadnjih 13 sezonah in rekordni 13. skupno, pri čemer kot prvi francoski klub želi sezono končati brez poraza. Po 28 tekmah so namreč nogometaši PSG-ja še naprej neporaženi, poleg 23 zmag so zbrali še pet remijev.

Uspeh lahko dopolnijo tudi z zmago v pokalnem tekmovanju, 24. maja se bodo v finalu pomerili z Reimsom, nekdanjim klubom slovenskega stratega Luke Elsnerja.