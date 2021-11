Parižani do treh točk, državni prvaki iz Lilla do ene

Nogometaši iz Lilla po sijajni pretekli sezoni v tej kažejo silno blede predstave. Na tokratnem obračunu so četrtič remizirali, ob petih porazih in štirih zmagah pa so na skromnem 12. mestu v 20-članski elitni francoski ligi. Proti Angersu so povedli v 27. minuti, ko je zadel Portugalec Tiago Djalo, izenačujoči gol za trenutno sedmouvrščeno ekipo pa je v 83. minuti dosegel Maročan Azzedine Ounahi.

Razvpiti Parižani so na večerni tekmi v Bordeauxu dosegli enajsto zmago. Za izbrance argentinskega strokovnjaka na klopi PSG-ja, Mauricia Pochettina, je v prvem polčasu dva gola dosegel brazilski zvezdnik Neymar v 26. in 53. minuti, v drugem pa je v 63. zadel še Kylian Mbappe. Visoka prednost je nogometaše iz francoske prestolnice uspavala, tako da so gostitelji razliko zmanjšali na 2:3. V 79. minuti je zadel napadalec iz Hondurasa Alberth Elis, v drugi minuti sodniškega podaljška pa Senegalec M'Baye Niang.

Drugouvrščeni Lens je že v petek premagal Troyes s 4:0, nedeljski preostali pari so Marseille – Metz, St. Etienne – Clermont, Lorient – Brest, Nantes – Strasbourg, Reims – Monaco, Nice – Montpellier in Rennes – Lyon.