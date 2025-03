Parižani dobili derbi z Marseillom

Vodilni Paris Saint-Germain je gostil drugouvrščeni Marseille. Ousmane Dembele in Nuno Mendes sta zadela za domače v prvem polčasu, zaostanek Marseilla je v 51. minuti zmanjšal Amine Gouiri , toda Pol Lirola je v 76. minuti dosegel avtogol, tako da je PSG prišel do 21. zmage.

Lyon je premagal Le Havre s 4:2, pri čemer je zaostajal še v 82. minuti z 1:2, nato pa sta za zmago zadela Gegorges Mikautadze in Thiago Almada. Brest in Reims sta se razšla brez zadetkov, obračun Montpelliera in St. Etienna pa so odpovedali zaradi navijaških incidentov po dobri uri igre, takrat so gostje vodili z 2:0, čeprav so od 45. minute igrali z igralcem manj.

V soboto so nogometaši Monaca gostovali pri Angersu in zmagali z 2:0. Monačani so do 14. zmage prišli v drugem polčasu, ko sta zadela Mika Biereth, ki je od januarskega prihoda iz graškega Sturma Slovencev Tomija Horvata, Jona Gorenca Stankovića in Arjana Malića v Monaco dosegel že 11 golov, in Maghnes Akliouche, ki je zadel z bele pike.

Nantes je z 1:0 odpravil Lille kljub temu, da je od 74. minute igral z igralcem manj. Edini gol na tekmi je v 83. minuti prispeval Mostafa Mohamed. Lens pa je z enakim izidom premagal Lens.

V petek so se igralci iz Nice in Auxerra razšli z neodločenim izidom 1:1.

PSG je sicer tik pred ubranitvijo naslova, saj ima že 19 točk prednosti pred Marseillom, ekipi iz Monaka in Nice pa zaostajata še dve točki več. Toulouse je deseti.