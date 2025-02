Ligue 1: Parižani le remizirali z Reimsom, ki jih vodi Elsner

V 19. krogu francoskega prvenstva so vodilni Parižani prišli le do točke proti Reimsu, ki jih vodi Slovenec Luka Elsner. S tem pa niso ogrozili prvega mesta na lestvici, saj imajo še vedno deset točk prednosti pred drugouvrščenim Marseillom. Zmage sta se veselila tudi Monako in Nica, ki sta tretja in četrta na lestvici. V Franciji se bo do konca prvenstva še iskrilo, saj je na lestvici za PSG-jem kar precej tesno. Še več dogajanja pa v priloženem videu.