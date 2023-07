Parižani obvestili beli balet, koliko bo stal Mbappe

Nobena skrivnost ni, da skuša PSG Kyliana Mbappeja prodati že to poletje. Če ga ne bo in bo francoski napadalec ostal v Parizu, potem bo lahko prihodnje leto klub zapustil brez odškodnine. Zanj so se ogreli številni savdski klubi. Na Park princev naj bi prišla celo ponudba v višini 300 milijonov evrov, kar bi predstavljal nov absolutni rekord na nogometni tržnici.

Težava za vodstvo PSG-ja pa je, da si Mbappe, kot vse kaže, kariere ne želi nadaljevati na Bližnjem vzhodu, temveč bi rad še naprej bil del nogometa na stari celini. Kot poroča španska Marca, si Mbappeja v svojih vrstah že dlje časa želi madridski Real, zanimanje pa naj bi bilo obojestransko.