Parižani ostajajo neporaženi v domačem prvenstvu

Parižani so med tednom na prvi tekmi osmine finala lige prvakov doma prevladovali proti Liverpoolu, a na koncu izgubili z 0:1.

Tokratna prevlada v Rennesu pa jim je prinesla nove tri točke in obenem šesto zaporedno zmago v ligi. To sezono so varovanci Luisa Enriqueja še neporaženi, zadnjič pa so v ligi izgubili 12. maja lani proti Toulousu (1:3).

V prvem polčasu je Bradley Barcola za vodstvo PSG zadel v 27. minuti, na začetku drugega dela pa je prednost povišal Goncalo Ramos. Le nekaj minut kasneje je znižal Lilian Brassier, ob koncu tekme pa je z dvema zadetkoma zmago Parižanov potrdil Ousmane Dembele. Slednji je zdaj pri 20 zadetkih v sezoni in je najboljši strelec francoskega prvenstva.