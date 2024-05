Parižani previdni pred povratnim obračunom z Borussio: 'Odlični so, a naš cilj je finale'

Čeprav so se že pred časom veselili novega naslova francoskih državnih prvakov, v mislih nogometašev in strokovnega vodstva Paris Saint Germaina je zgolj en cilj: uvrstitev v veliki finale Lige prvakov, kjer so nazadnje igrali v prvem koronskem letu 2020 proti münchenskemu Bayernu in izgubili z 0:1.

Varovanci Luisa Enriqueja so minuli konec tedna počivali v francoskem državnem prvenstvu in so vse misli usmerili k torkovemu povratnemu obračunu z Dortmundčani, ki ga bomo v neposrednem obračunu na Kanalu A in VOYO prenašali od 20.30 naprej. "Pred nami je gotovo tekma sezone. Ne le v Ligi prvakov, temveč v celotnem tekmovalnem obdobju 2023/24. Želeli smo biti v tem položaju in zdaj so vse oči uprte v nas, da se še drugič v zadnjih štirih letih uvrstimo v veliki finale," pred tekmo vseh tekem za Parižane v letošnji sezoni pravi izkušeni brazilski branilec in obenem kapetan moštva s Parka princev Marquinhos.

V taboru PSG-ja se zavedajo kakovosti tekmeca, a v isti sapi poudarjajo, da tudi sami premorejo dovolj nogometnega znanja in psihološke stabilnosti za prekočitev še tiste zadnje stopničke pred velikim finalom. "Vemo, da nas čaka nova izzivov polna preizkušnja proti odličnemu nasprotniku, ki je že na prvi tekmi pred tednom dni potrdil svojo nedvomno kakovost. Toda jutri (torek) igramo pred svojimi navijači, ki znajo pripraviti peklensko vzdušje. Verjamem, da smo z njihovo pomočjo zmožni storiti še tisti zadnji korak in se uvrstiti v veliki finale," dodaja Marquinhos.