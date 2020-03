Parižani pripravljeni 'žrtvovati' Neymarja za Mbappejev ostanek

Kot poroča spletni portal Paris United, ki naj bi bil najbolje obveščen o zakulisnem dogajanju pri serijskih francoskih nogometnih državnih prvakih, je predsednik kluba s Parka princev Naser al Helaifi že pripravil osnutek nove, precej izboljšane pogodbe za Kyliana Mbappeja, ki je že nekajkrat v bližnji preteklosti izrazil željo po spremembi klubskega okolja.



Stvari so se dodatno zapletle v tej sezoni, v kateri ni manjkalo Mbappejevih izpadov ob predčasnih zamenjavah in posledično mrkih pogledov soigralcev, ki so med drugim javno obsodili neprimerno vedenje vzhajajoče zvezde. Toda vse to ni odvrnilo bogatega katarskega poslovneža, da si za eno od glavnih nalog do konca sezone začrta ravno podaljšanje sodelovanja z nekdanjim članom Monaka, ki mu pogodba s Parižani poteče konec junija leta 2022.