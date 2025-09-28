Svetli način
Parižani rutinirano odpravili Auxerre

Pariz, 28. 09. 2025 01.46 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , A.V.
Na današnjih tekmah 6. kroga francoske nogometne lige sta igrali dve od petih ekip s precej izenačenega vrha lestvice. Potem ko je že v petek Marseille na 12 točk prišel po zmagi z 2:1 v Strasbourgu, ta ima prav tako 12 točk, je danes prvak PSG proti Auxerru slavil z 2:0 in ima 15 točk, Monaco pa je v gosteh proti Lorientu izgubil z 1:3.

Parižani so bili v boju z Auxerrom nesporni favoriti, vlogo pa so tudi upravičili. V 32. minuti so povedli z golom Ilije Zabarnjija, Lucas Beralrod pa je v 54. minuti podvojil prednost branilca naslova.

Monaco je bil pred današnjimi tekmami vodilna ekipa lige, ena od petih s po 12 točkami. Gostje iz kneževine so si obetali nove tri, a ostali praznih rok. Thilo Kehrer je namreč v 38. minuti dobil rdeči karton, številčno prednost pa so domači znali izkoristiti, predvsem Pablo Pagis, ki je dosegel dva zadetka. Edini zadetek za Monaco je dosegel Ansu Fati v 98. minuti z bele pike.

Toulouse in Nantes sta se razšla z 2:2.

Francosko prvenstvo, 6. krog, izidi sobotnih tekem:
Lorient - Monaco 3:1 (1:0)

Toulouse - Nantes 2:2 (0:1)

PSG - Auxerre 2:0 (1:0)

nogomet francosko prvenstvo psg auxerre
