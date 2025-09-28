Parižani rutinirano odpravili Auxerre

Parižani so bili v boju z Auxerrom nesporni favoriti, vlogo pa so tudi upravičili. V 32. minuti so povedli z golom Ilije Zabarnjija, Lucas Beralrod pa je v 54. minuti podvojil prednost branilca naslova.

Monaco je bil pred današnjimi tekmami vodilna ekipa lige, ena od petih s po 12 točkami. Gostje iz kneževine so si obetali nove tri, a ostali praznih rok. Thilo Kehrer je namreč v 38. minuti dobil rdeči karton, številčno prednost pa so domači znali izkoristiti, predvsem Pablo Pagis, ki je dosegel dva zadetka. Edini zadetek za Monaco je dosegel Ansu Fati v 98. minuti z bele pike.