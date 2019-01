PSG se je odločil: Neymar ne bo šel na operacijo, odsoten 10 tednov

Pri Paris Saint-Germainu so se po dolgem premisleku le odločili, kako bodo zdravili poškodbo Neymarja jr. , brazilskega napadalca, ki mu je tudi v drugem letu v vrstah francoskih prvakov grozilo, da bo izpustil dobršen del odločilnega dela sezone. Nekdanji član Santosa in Barcelone bo počival deset tednov, kar pomeni, da bo izpustil obe tekmi z Manchester Unitedom v osmini finala Lige prvakov.

V torek je Brazilec prestal dodatne preglede pri klubskih zdravnikih, Le Parisien pa poroča, da so se pri PSG odločali med dvema načinoma zdravljenja, v nobenem primeru pa da niso želeli odločitve prepustiti v rokah najdražjega nogometaša na svetu. Prvi način zdravljenja, ki so ga očitno izbrali, naj bi predvideval injekcije plazme, bogate z matičnimi celicami, na igrišča pa bi se napadalec z nekaj sreče vrnil po marčevskem reprezentančnem premoru. Teoretično bi lahko igral v četrtfinalu Lige prvakov, če se bo bodo Francozi do tja prebili.

V Parizu tudi selektor in zdravnik reprezentance

Alternativna možnost je bila ponovna operacija, ki jo je na peti stopalnici Južnoameričan že prestal februarja lani. V tem primeru je sezone zanj (ponovno) predčasno konec, že zdaj pa je jasno, da bo zaradi takšnih ali drugačnih poškodb v vsega dveh letih v Parizu izpustil več tekem, kolikor jih je prej v štirih kot član Barcelone. Lani se je poškodoval na ligaškem derbiju z Marseillem, tokrat pa na obračunu francoskega pokala s Strasbourgom.

NEYMAR

V Parizu je že nekaj časa tudi kirurg brazilske reprezentance dr. Rodrigo Lasmar, ki je velik zaupnik največjih asov "kariok" in praviloma operira rojake oziroma vsaj nadzira njihovo zdravljenje. Neymarja jr. naj bi v francoski prestolnici obiskal tudi selektor Tite, ki je že napovedal, da ga za marčevsko tekmo s Češko ne bo vpoklical. Po tem, ko je prestal lansko operacijo, se je Neymar šele v zadnjih dneh sezone vrnil v Pariz in z ekipo na zelenici proslavljal pokalni naslov, čeprav ni dobil priložnosti za igro, v katero se je vrnil šele v brazilskem dresu na prijateljski tekmi s kasnejšo polfinalistko mundiala Hrvaško.