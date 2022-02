Parižani so se znesli nad Lillom

Nogometaši Paris St. Germaina zanesljivo korakajo k naslovu francoskega prvaka. V 23. krogu domačega prvenstva so v gosteh napolnili mrežo branilca naslova Lilla, zmagali so kar s 5:1. Dva gola je dosegel Danilo Pereira, po enega pa Presnel Kimpembe, Lionel Messi in Kylian Mbappe.

Parižani so še povečali prednost pred najbližjim zasledovalcem na lestvici. To je zdaj Marseille, ki ima 13 točk manj, svojo nalogo v tem krogu pa uspešno opravil že v petek, ko je s 5:2 premagal Angers. icon-expand Statistika tekme: Lille vs. PSG FOTO: Sofascore.com Nogometaši Nice so nazadovali na tretje mesto, potem ko so na domačem igrišču z 0:1 izgubili proti po 22 krogih zadnjeuvrščenemu Clermontu. Poraz Nice pa ni bil edino presenečenje v zadnjem krogu. Lorient je presenetil Lens, premagal ga je z 2:0. Četrto mesto še vedno drži Strasbourg, tokrat je bil na domačem igrišču boljši od Nantesa, peto mesto pa je po zmagi z 2:0 proti Brestu obdržal Rennes. Najvišjo zmago kroga je zabeležil Reims, ki je kar s 5:0 ugnal predzadnji Bordeaux. Junak tekme je bil Marshall Munetsi, dosegel je dva gola. Francosko prvenstvo, 23. krog, izidi nedeljskih tekem:

Lille - PSG 1:5 (1:3)

Lorient - Lens 2:0 (1:0)

Nice - Clermont 0:1 (0:0)

Reims - Bordeaux 5:0 (1:0)

Strasbourg - Nantes 1:0 (0:0)

Troyes - Metz 0:0

Rennes - Brest 2:0 (1:0) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke