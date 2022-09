Parižani v odlični formi pričakujejo obračun s 'staro damo'

V vrstah PSG-ja so več kot zadovoljni z vstopom v novo klubsko sezono. Prevlada na domačih nogometnih zelenicah se nadaljuje in je glede na razkošnost igralskega kadra tudi pričakovana. Juventus na drugi strani je prav tako brez poraza začel novo tekmovalno obdobje v domači Serie A, a je za razliko od finalistov elitne Lige prvakov izpred dveh let na zadnjih petih tekmah dosegel le dve zmagi ob treh neodločenih izidih in že točkovno nekoliko zaostaja za trenutnima 'liderjema' prvenstva AC Milanom in Napolijem.

Glede na prikazano v uvodnem mesecu dni se zdi, da v prvo srečanje nove sezone najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu z večjimi možnostmi za pozitiven rezultat vstopa zasedba Christopha Galtiera, ki je po odhodu predhodnika na trenerski klopi Mauricia Pocchetina s prehodom na igralni sistem s tremi branilci (3-5-2) omogočil še več prostora za atomsko napadalno trojico Kylian Mbappe - Neymar - Lionel Messi, da pride do izraza. "Trenerjeva beseda je in bo vedno zadnja. Hitro smo doumeli in ponotranjili tisto, kar zahteva od nas. Za zdaj vse poteka po željah in začrtani strategiji. Pred nami je uvodni obračun v Ligi prvakov v novi sezoni in to proti odlični zasedbi Juventusa, ki je ne glede na določene spremembe v moštvu še vedno eden od favoritov tekmovanja. Pričakovanja pred začetkom tekmovanja so vselej visoka, lahko bi dejal kar najvišja možna. Ni skrivnost, da želimo osvojiti to prestižno lovoriko. Nekajkrat nam je v zadnjih letih spodletelo, a letošnja prinaša novo priložnost. Upam, da nam na koncu vendarle uspe veliki met," je na zadnji novinarski konferenci pred nocojšnjim obračunom na Parku princev, ki ga bomo neposredno prenašali na Kanalu A in VOYO od 20.45 naprej, povedal izjemni francoski reprezentančni krilni napadalec Kylian Mbappe.