Parižani v izdihljajih do zmage

PSG je v dvoboju z gosti iz Nice prevladoval, imel žogo precej več v posesti, imel precej več strelov, a do zmage tudi po zaslugi razpoloženega vratarja gostov Yehvanna Dioufa prišel šele v 94. minuti. Strelec je bil Goncalo Ramos, to pa pomeni, da bo pariška zasedba tudi po tem krogu na vrhu.

V nedeljo bodo še tekme Rennes - Strasbourg, Lens - Lorient, Lille - Angers, Nantes - Metz, Toulouse - Le Havre in Brest - Lyon.

Na lestvici ima PSG 24 točk, sledi Monaco z 20, Marseille, Strasbourg, Lyon in Lens pa imajo po 19 točk.