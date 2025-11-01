Svetli način
Nogomet

Parižani v izdihljajih do zmage

Pariz, 01. 11. 2025 19.07 | Posodobljeno pred eno minuto

V francoski nogometni ligi danes tekme 11. kroga igrajo vsi trije klubi z vrha lestvice. Vodilni Paris Saint-Germain je svoje delo že opravil, z 1:0 je premagal Nico. Drugouvrščeni Monaco je ob 19.00 začel tekmo proti Parizu, tretjeuvrščeni Marseille pa bo ob 21.05 gostoval pri Auxerru.

Nogometaši PSG ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice
Nogometaši PSG ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice FOTO: Profimedia

PSG je v dvoboju z gosti iz Nice prevladoval, imel žogo precej več v posesti, imel precej več strelov, a do zmage tudi po zaslugi razpoloženega vratarja gostov Yehvanna Dioufa prišel šele v 94. minuti. Strelec je bil Goncalo Ramos, to pa pomeni, da bo pariška zasedba tudi po tem krogu na vrhu.

V nedeljo bodo še tekme Rennes - Strasbourg, Lens - Lorient, Lille - Angers, Nantes - Metz, Toulouse - Le Havre in Brest - Lyon.

Na lestvici ima PSG 24 točk, sledi Monaco z 20, Marseille, Strasbourg, Lyon in Lens pa imajo po 19 točk.

* Izidi, 11. kroga Ligue 1:

PSG - Nica 1:0 (0:0)

Monaco - Pariz -:-

Auxerre - Marseille -:-

nogomet ligue 1 francosko prvenstvo psg paris saint-germain
