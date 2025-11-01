Parižani v izdihljajih do zmage

PSG je v dvoboju z gosti iz Nice prevladoval, imel žogo precej več v posesti, imel precej več strelov, a do zmage tudi po zaslugi razpoloženega vratarja gostov Yehvanna Dioufa prišel šele v 94. minuti. Strelec je bil Goncalo Ramos, to pa pomeni, da bo pariška zasedba tudi po tem krogu na vrhu.
V nedeljo bodo še tekme Rennes - Strasbourg, Lens - Lorient, Lille - Angers, Nantes - Metz, Toulouse - Le Havre in Brest - Lyon.
Na lestvici ima PSG 24 točk, sledi Monaco z 20, Marseille, Strasbourg, Lyon in Lens pa imajo po 19 točk.
* Izidi, 11. kroga Ligue 1:
PSG - Nica 1:0 (0:0)
Monaco - Pariz -:-
Auxerre - Marseille -:-
