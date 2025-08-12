Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Parižani v Vidmu v vlogi favorita, lahko Londončani presenetijo?

Videm, 12. 08. 2025 18.40 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
1

Pozornost nogometnega sveta bo v sredo zvečer usmerjena v Videm, kjer se bo na stadionu Friuli odvila tekma evropskega superpokala. Udarila se bosta zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in zmagovalec Lige Evropa Tottenham. Vloga favorita pripada Parižanom, Londončani pa bodo pod vodstvom novega trenerja skušali pripraviti presenečenje. Tekmo si boste v neposrednem prenosu lahko ob 20.30 ogledali na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: PSG in Tottenham se bosta v Vidmu pomerila za prvo lovoriko sezone
    05:26
    Iz 24UR: PSG in Tottenham se bosta v Vidmu pomerila za prvo lovoriko sezone
  • Iz 24UR: Superpokal
    02:05
    Iz 24UR: Superpokal
Pasica superpokal Tottenham - PSG
Pasica superpokal Tottenham - PSG FOTO: 24ur.com

Parižani so v lanski sezoni osvojili skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. Slavili so v domačem prvenstvu in domačem pokalu, uspeh pa okronali z zmago v Ligi prvakov, ko so v finalu s kar 5:0 ugnali nogometaše milanskega Interja. V finalu svetovnega klubskega prvenstva so sicer premoč morali priznati Chelseaju, vendar to ni pretirano pokvarilo dobrih vtisov, s katerimi so se na počitnice pred novo sezono podali kot najboljša ekipa v Evropi.

Tudi v tej sezoni bodo nedvomno eden izmed glavnih kandidatov za osvajanje vseh večjih lovorik. Svoj lov na trofeje bodo začeli že v sredo, ko jih na tekmi evropskega superpokala čaka Tottenham.

Parižani na trenigu pred novo sezono
Parižani na trenigu pred novo sezono FOTO: PSG

Parižani na evropskih tekmovanjih v izjemnem nizu proti Angležem

Čeprav veljajo za nesporne favorite obračuna, je trenutna forma PSG-ja velika neznanka. Francoski prvaki so namreč še pred približno mesecem dni igrali v finalu klubskega svetovnega prvenstva, po izjemno kratkih počitnicah pa so se znova zbrali šele pred enim tednom.

Preberi še Nadarjeni ukrajinski branilec za 63 milijonov evrov okrepil vrste PSG-ja

Z izjemo tekme proti Chelseaju se je PSG na zadnjih obračunih z angleškimi klubi odlično odrezal. V lanski sezoni Lige prvakov so namreč v ligaškem delu ugnali Manchester City, v osmini finala nato izločili Liverpool, v četrtfinalu premagali Aston Villo, v finale pa so se uvrstili prek Arsenala. Lansko sezono so Parižani sklenili kot najboljša ekipa v Evropi.

Preberi še Frank se zaveda moči Parižanov, a verjame v uspeh v superpokalu

Tottenham z novim trenerjem in s številnimi okrepitvami ...

Tottenham je imel precej slabšo sezono od francoskih tekmecev, v domačem prvenstvu je končal šele na zanje katastrofalnem 17. mestu, grenak priokus pa so uspeli nekoliko popraviti z zmago v finalu evropske lige, ko so bili boljši od Manchester Uniteda.

Thomas Frank
Thomas Frank FOTO: Profimedia

Londončani sicer v novo sezono vstopajo z novim trenerjem, Angeja Postecoglouja je na klopi zamenjal Danec Thomas Frank. V svoje vrste pa so pripeljali tudi nekaj pomembnih okrepitev, med drugim Mohameda Kudusa, Mathysa Tela in Joaa Palhinha, se pa je od Spursov poslovil njihov dolgoletni član Heung-min Son.

Preberi še Konec edinstvene ere: Son po desetletju zapušča Tottenham

Čeprav se ekipa šele sestavlja, nasproti pa jim bo stala izjemno močan nasprotnik, trener Tottenhama Frank verjame v svojo ekipo in v njihove možnosti za zmago. "Čaka nas zares izjemen preizkus že na prvi tekmi, toda nenazadnje verjamemo v nas, saj smo konec koncev prišli do sem in seveda poskušali bomo zmagati," je pred tekmo dejal 51-letni Danec, ki bo skušal kot prvi v zgodovini Spursom prinesti zmago v evropskem superpokalu.

... PSG pa brez Donnarumme

Za razliko od Angležev se Parižani čez poletje niso pretirano krepili z novimi igralci, kar glede na nabor igralcev, ki ga trenutno premorejo, niti ne preseneča. Za zlato žogo je namreč nominiranih kar devet njihovih nogometašev, in sicer Ousmane Dembele, Desiere Doue, Hviča Kvarachelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Joao Neves in Gianluigi Donnarumma.

Preberi še Nadarjeni ukrajinski branilec za 63 milijonov evrov okrepil vrste PSG-ja

Pred novo sezono sta se PSG-ju pridružila le branilec Ilija Zabarni in vratar Lucas Chevalier. Nova okrepitev med vratnicama bo dobila priložnost že v sredo, saj Donnarumma ni na seznamu igralcev, s katerimi bo trener Parižanov Luis Enrique razpolagal na evropski superpokalni tekmi. To le potrjuje vse glasnejše govorice, da bo Italijan kmalu zapustil francosko prestolnico.

Preberi še Donnarumma izven ekipe PSG za superpokalni obračun s Tottenhamom

Kako močno se bo Parižanom poznala odsotnost Donnarumme, kako prepričljivo bodo novo sezono začeli lanski evropski prvaki in kaj lahko pripravi osveženi Tottenham, si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom obračuna evropskega superpokala začnemo ob 20.30.

UEFA Superpokal: PSG - Tottenham
UEFA Superpokal: PSG - Tottenham FOTO: VOYO
NOGOMET SUPERPOKAL EUFA TOTTENHAM PSG
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manucao
12. 08. 2025 21.56
Srčno upam da jutri Angleži zmagajo.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110