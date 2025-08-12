Parižani v Vidmu v vlogi favorita, lahko Londončani presenetijo?

Pozornost nogometnega sveta bo v sredo zvečer usmerjena v Videm, kjer se bo na stadionu Friuli odvila tekma evropskega superpokala. Udarila se bosta zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in zmagovalec Lige Evropa Tottenham. Vloga favorita pripada Parižanom, Londončani pa bodo pod vodstvom novega trenerja skušali pripraviti presenečenje. Tekmo si boste v neposrednem prenosu lahko ob 20.30 ogledali na Kanalu A in VOYO.

Iz 24UR: PSG in Tottenham se bosta v Vidmu pomerila za prvo lovoriko sezone

Pasica superpokal Tottenham - PSG FOTO: 24ur.com icon-expand

Parižani so v lanski sezoni osvojili skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. Slavili so v domačem prvenstvu in domačem pokalu, uspeh pa okronali z zmago v Ligi prvakov, ko so v finalu s kar 5:0 ugnali nogometaše milanskega Interja. V finalu svetovnega klubskega prvenstva so sicer premoč morali priznati Chelseaju, vendar to ni pretirano pokvarilo dobrih vtisov, s katerimi so se na počitnice pred novo sezono podali kot najboljša ekipa v Evropi. Tudi v tej sezoni bodo nedvomno eden izmed glavnih kandidatov za osvajanje vseh večjih lovorik. Svoj lov na trofeje bodo začeli že v sredo, ko jih na tekmi evropskega superpokala čaka Tottenham.

Parižani na trenigu pred novo sezono FOTO: PSG icon-expand

Parižani na evropskih tekmovanjih v izjemnem nizu proti Angležem

Čeprav veljajo za nesporne favorite obračuna, je trenutna forma PSG-ja velika neznanka. Francoski prvaki so namreč še pred približno mesecem dni igrali v finalu klubskega svetovnega prvenstva, po izjemno kratkih počitnicah pa so se znova zbrali šele pred enim tednom.

Z izjemo tekme proti Chelseaju se je PSG na zadnjih obračunih z angleškimi klubi odlično odrezal. V lanski sezoni Lige prvakov so namreč v ligaškem delu ugnali Manchester City, v osmini finala nato izločili Liverpool, v četrtfinalu premagali Aston Villo, v finale pa so se uvrstili prek Arsenala. Lansko sezono so Parižani sklenili kot najboljša ekipa v Evropi.

Tottenham z novim trenerjem in s številnimi okrepitvami ...

Tottenham je imel precej slabšo sezono od francoskih tekmecev, v domačem prvenstvu je končal šele na zanje katastrofalnem 17. mestu, grenak priokus pa so uspeli nekoliko popraviti z zmago v finalu evropske lige, ko so bili boljši od Manchester Uniteda.

Thomas Frank FOTO: Profimedia icon-expand

Londončani sicer v novo sezono vstopajo z novim trenerjem, Angeja Postecoglouja je na klopi zamenjal Danec Thomas Frank. V svoje vrste pa so pripeljali tudi nekaj pomembnih okrepitev, med drugim Mohameda Kudusa, Mathysa Tela in Joaa Palhinha, se pa je od Spursov poslovil njihov dolgoletni član Heung-min Son.

Čeprav se ekipa šele sestavlja, nasproti pa jim bo stala izjemno močan nasprotnik, trener Tottenhama Frank verjame v svojo ekipo in v njihove možnosti za zmago. "Čaka nas zares izjemen preizkus že na prvi tekmi, toda nenazadnje verjamemo v nas, saj smo konec koncev prišli do sem in seveda poskušali bomo zmagati," je pred tekmo dejal 51-letni Danec, ki bo skušal kot prvi v zgodovini Spursom prinesti zmago v evropskem superpokalu.

... PSG pa brez Donnarumme

Za razliko od Angležev se Parižani čez poletje niso pretirano krepili z novimi igralci, kar glede na nabor igralcev, ki ga trenutno premorejo, niti ne preseneča. Za zlato žogo je namreč nominiranih kar devet njihovih nogometašev, in sicer Ousmane Dembele, Desiere Doue, Hviča Kvarachelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Joao Neves in Gianluigi Donnarumma.

Pred novo sezono sta se PSG-ju pridružila le branilec Ilija Zabarni in vratar Lucas Chevalier. Nova okrepitev med vratnicama bo dobila priložnost že v sredo, saj Donnarumma ni na seznamu igralcev, s katerimi bo trener Parižanov Luis Enrique razpolagal na evropski superpokalni tekmi. To le potrjuje vse glasnejše govorice, da bo Italijan kmalu zapustil francosko prestolnico.

Kako močno se bo Parižanom poznala odsotnost Donnarumme, kako prepričljivo bodo novo sezono začeli lanski evropski prvaki in kaj lahko pripravi osveženi Tottenham, si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom obračuna evropskega superpokala začnemo ob 20.30.