Parižani z visoko zmago na vrh lestvice

Parižani so v prvem polčasu povedli z 2:0, potem ko sta v četrti in 24. minuti zadela Bradley Barcola in Marco Asensio. Tekma pa se je nato prevesila povsem na pariško stran, Barcola je v drugem polčasu dodal še en gol, zadeli pa so še Achram Hakimi, Warren Zaire-Emery in Kang-In Lee.

V soboto bodo na sporedu tekme Lyon - Monaco, Lille - Angers in St. Etienne - Le Havre, v nedeljo pa bodo najprej obračuni Lens - Brest, Nantes - Auxerre, Nice - Toulouse in Strasbourg - Rennes, za konec kroga pa se bosta pomerila pred tem krogom vodilni Marseille, ki velja za glavnega protikandidata Parižanom za končni naslov, in Reims, ki ga vodi slovenski strokovnjak Luka Elsner.