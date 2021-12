Parižani z zmago nad Monakom še povišali prednost pred tekmeci

Rennes, katerega lastnik je eden najbogatejših Francozov Francois Pinault, si želi vrniti v ligo prvakov, potem ko je lansko sezono prvič nastopal v skupinskem delu. V konec tedna so vstopili s štirimi točkami prednosti pred Nico, katere lastnik je skupina Ineos britanskega milijarderja Jima Ratcliffa.

Nica, ki jo vodi Christophe Galtier; ta je Lille lani popeljal do naslova prvaka, je odločno začela letošnje prvenstvo, nato pa v zadnjih tednih popustila. V Bretanji pa je v 19. minuti naprej povedla iz enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Dolberg, v drugem polčasu pa je v 51. minuti prednost povišal Youcef Atal. Rennes je sicer do konca tekme preko Benjamina Bourigeauda le znižal izid, tako da se mu je Nica na prvenstveni lestvici približala na vsega točko zaostanka.

Branilci naslova, nogometaši Lilla, ki so se ravno uvrstili med najboljših 16 v ligi prvakov, so se z Lyonom razšli brez zadetkov. Uspešni so bili tudi trije klubi z dna lestvice, Bordeaux, Clermont in Metz.

Francosko državno prvenstvo, 18. krog, izidi nedeljskih tekem:

PSG - Monaco 2:0 (2:0)

Lille - Olympique Lyon 0:0

Angers - Clermont 0:1 (0:0)

Metz - Lorient 4:1 (3:0)

Rennes - Nica 1:2 (0:1)

Troyes - Bordeaux 1:2 (1:1)

Strasbourg - Marseille 0:2 (0:0)