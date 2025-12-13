Parižani so povedli z 2:0, potem ko sta v polno zadela Goncalo Ramos in Quentin Ndjantou. Domača zasedba je še pred odmorom znižala zaostanek prek Jessyja Demingueta, v 63. minuti pa je Desire Doue poskrbel, da so aktualni evropski prvaki znova nekoliko lažje dihali. Končni izid je devet minut pred koncem rednega dela igre postavil Georgiy Tsitaishvili.
Parižani z zmago vsaj začasno skočili na vrh
Nogometaši Paris Saint-Germaina so v gosteh s 3:2 premagali Metz in vsaj začasno skočili na prvo mesto v francoskem prvenstvu.
