Nogomet

Parižani z zmago vsaj začasno skočili na vrh

Metz, 13. 12. 2025 21.23 | Posodobljeno pred eno minuto

S.V.
Nogometaši Paris Saint-Germaina so v gosteh s 3:2 premagali Metz in vsaj začasno skočili na prvo mesto v francoskem prvenstvu.

PSG
PSG FOTO: AP

Parižani so povedli z 2:0, potem ko sta v polno zadela Goncalo Ramos in Quentin Ndjantou. Domača zasedba je še pred odmorom znižala zaostanek prek Jessyja Demingueta, v 63. minuti pa je Desire Doue poskrbel, da so aktualni evropski prvaki znova nekoliko lažje dihali. Končni izid je devet minut pred koncem rednega dela igre postavil Georgiy Tsitaishvili.

nogomet ligue 1 psg
Oblakov Atletico uspešen proti Valencii, Barcelona proti Osasuni

24ur.com
