Parižani zabili šest golov, a jim je Monaco preprečil zgodnje slavje naslova

V francoski nogometni ligi so bili v današnjih tekmah 27. kroga aktivni vsi štirje klubi z vrha lestvice. Vodilni PSG je v gosteh premagal St. Etienne s 6:1, Marseille je v gosteh pri Reimsu izgubil z 1:3, Monaco pa je gostil zasedbo iz Nice in zmagal z 2:1.

OGLAS

Parižani so zlahka opravili s predzadnjim St. Etiennom. Prvi polčas se je sicer končal z 1:1, domači so celo povedli, toda v drugem polčasu so gosti še petkrat zatresli domačo mrežo, od tega Desire Doue dvakrat. PSG bi lahko že danes postal prvak, in sicer enajstič v zadnjih 13 sezonah, a je slavje še malce prestavil Monaco.

PSG je St. Etiennu zabil kar šest zadetkov. FOTO: AP icon-expand

Ta je namreč po preobratu prišel do zmage proti četrtouvrščeni ekipi iz Nice in se povzpel na drugo mesto. Mika Biereth, ki je v peti minuti zapravil enajstmetrovko, in Breel Embolo sta bila strelca za Monačane v 55. in 73. minuti.

AS Monaco je odložil slavje Parižanov. FOTO: Profimedia icon-expand

Do tega kroga drugouvrščeni Marseille je izgubil pri Reimsu. Ta je na 15. mestu, tokrat pa je dosegel pomembno zmago v boju za obstanek in prekinil niz kar 15 tekem brez zmage. Keito Nakamura, Mamadou Diakhon in Valentin Atangana Edoa so zadeli za vodstvo domačih s 3:0, Valentin Rongier je v 78. minuti le ublažil poraz gostov. V petek je petouvrščeni Strasbourg s 4:2 odpravil Lyon. V nedeljo bo Miha Zajc s Toulousom gostil Brest, pozneje pa bodo še tekme Angers - Rennes, Auxerre - Montpellier, Le Havre - Nantes in Lille - Lens. PSG vodi z 71 točkami, Monaco ima 50 točk, Marseille 49, Nice 47, Toulouse je deseti s 34 točkami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči