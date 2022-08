Parižani zanesljivo odpravili Montpellier

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 2. krogu francoske lige doma premagali Montpellier s 5:2. Branilci naslova in glavni kandidati za novo zvezdico so zmagali tudi v uvodnem krogu in so na vrhu lestvice.

Parižani, ki so že v prejšnjem krogu dosegli pet golov (5:0 na gostovanju v Clermontu), so že v prvem polčasu postavili trdne temelje za novo zmago, saj je Falaye Sacko v 39. minuti dosegel avtogol, Neymar pa je v 43. minuti zadel z bele pike. Še pri 0:0 je Kylian Mbappe zapravil enajstmetrovko. Neymar je v 51. minuti povišal prednost na 3:0, Wahbi Khazri je nato zadel za 3:1, za 4:1 je vendarle zadel Mbappe v 69. minuti, Renato Sanches v 87. minuti je poskrbel za 5:1, končni izid pa je v 92. minuti postavil Enzo Tchato. icon-expand Neymar in Lionel Messi FOTO: AP Na prvi današnji tekmi sta se Monaco in Rennes razšla z 1:1. Zasedba iz kneževine je že od 15. minute igrala z igralcem manj po izključitvi Youssoufa Fofanaja, kljub temu pa imela v 33. minuti enajstmetrovko, ki pa jo je zapravil Axel Disasi. Gaetan Laborde je goste v 59. minuti popeljal do vodstva, v 73. minuti pa si je mladi gostujoči vratar Dogan Alemdar privoščil napako, poiugraval se je pred svojim golom, nakar mu je žogo ukradel Breel Embolo in poskrbel za točko. Že v petek sta se Nantes in Lille razšla z 1:1, v nedeljo pa bo Angers z Miho Blažičem gostoval pri Auxerru, preostali nedeljski pari pa so Ajaccio - Lens, Auxerre - Angers, Troyes - Toulouse, Reims - Clermont, Nica - Strasbourg in Brest - Olympique Marseille. Dvoboj Lorienta in Lyona je prestavljen zaradi poškodovane zelenice, ki jo je načelo vroče vreme, dodatno pa obremenil keltski festival prejšnji teden. Izida:

Monaco - Rennes 1:1 (0:0) PSG - Montpellier 5:2 (2:0) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke