Parižani s prvo lovoriko sezone, Nantes brez možnosti v superpokalu

Nogometaši pariškega Saint Germaina so zmagovalci francoskega superpokala. V Tel Avivu so premagali Nantes s 4:0. Za Parižane je to enajsti tovrstni naslov in deveti v zadnjih desetih izvedbah; Lani jim ga je speljal Lille. Nantes je bil nazadnje superpokalni prvak Francije 2001.

Uvodni zadetek je dosegel Lionel Messi (22.), na 2:0 je v izteku prvega polčasa iz prostega strela povišal Neymar, pod 3:0 se je podpisal Sergio Ramos (57.), končni izid tekme pa je v 82. minuti iz enajstmetrovke postavil Neymar. To je bila prva trofeja za novega stratega PSG Christopha Galtiera, ki je za krmilom ekipe nasledil Mauricia Pochettina. V ekipi iz Pariza je zaradi prestajanja kazni rumenih kartonov iz prejšnje sezone manjkal Kylian Mbappe.

Izid, superpokal:

PSG - Nantes 4:0 (2:0)

Messi 22., Neymar 45., 82./11m., Sergio Ramos 57.