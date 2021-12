Parižanom zgolj točka v Lensu

Nogometaši PSG, vodilna ekipa francoskega prvenstva, še drugo tekmo zapovrstjo niso zmagali. V 17. krogu so že drugič zaporedoma igrali neodločeno, tokrat na gostovanju pri Lensu. So pa lahko zadovoljni tudi s točko. Kot že nekajkrat v letošnji sezoni so si namreč ugodnejši rezultat priborili v sodnikovem dodatku, ko so izenačili na 1:1.